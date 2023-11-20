Без попередження. Чому міністр оборони США прибув в Україну напередодні засідання "Рамштайн"

Голова Пентагону разом з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО без попередження навідалися до Києва. Зустріч з українською владою відбувається напередодні засідання у форматі "Рамштайн" та після відмови Конгресу США надати фінансування для допомоги Україні. Фокус дізнавався з якою метою Ллойд Остін прибув до України та чого чекати після цього візиту.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув в Україну. Візит виявився неочікуваним та неанонсованим, про свій візит до Києва очільник Пентагону сповістив особисто в соціальній мережі X (колишній Twitter). Згодом про це повідомила і посол США в Україні Бріджит Брінк. Варто зауважити, що разом з Остіном прибув голова Європейського командування Збройних Сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО генерал Крістофер Каволі.

Зазвичай такі візити викликають занепокоєння, хоча таємничість могла бути продиктована міркуваннями безпеки.

Візит високопоставлених чиновників відбувається напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України (більш відомий, як формат "Рамштайн"), що відбудеться 22 листопада. Цього разу захід пройде у форматі відеоконференції. Анонсована тема зустрічі — подальша військова підтримка України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Генерали Валерій Залужний та Крістофер Каволі систематично спілкуються від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фото: t.me/CinCAFU

Примітно, що незадовго до візиту в Україну, Остін відзначився резонансною заявою про те, що необхідно підтримувати канал звʼязку з Росією.

"Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією та Україною, я мав можливість взяти трубку та поговорити з міністром оборони РФ. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб впоратися з кризою в майбутньому", — сказав міністр на брифінгу.

У Києві Остін зауважив, що він привіз важливе повідомлення, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.

Що міністр оборони США привіз в Київ

Політичний аналітик Олександр Кочетков впевнений, що від неоголошеного візиту голови Пентагону не варто чекати поганих новин для України. За його словами, зазвичай такі неприємні повідомлення робляться не особисто, а за допомогою відеозвʼязку чи телефонної розмови.

"Так робиться у всьому світі без виключень. Візит Остіна відбувається незадовго до засідання Рамштайн, тому його особистий візит дає змогу зустрітися та поговорити з різними людьми. Йдеться про політичне керівництво, командування, Міноборони. Інший формат такої можливості не надає", — говорить він Фокусу.

Щодо Крістофера Каволі, то він вже мав зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним наприкінці жовтня 2022 року. За офіційною інформацією, обговорювалось питання посилення протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, говорили про снаряди, дрони та військову техніку.

Одразу після цієї зустрічі у виданні The Economist вийшла резонансна стаття Залужного, яку багато хто розцінив, як повідомлення про те, що війна в Україні знаходиться в патовій ситуації.

Ллойд Остін та Ентоні Блінкен намагаються переконати Конгрес США в необхідності фінансової підтримки України та Ізраїлю Фото: Getty Images

"Говорячи військовою термінологією, то Остін приїхав, щоб провести розвідку боєм. Нагадаю, міністр оборони є четвертою людиною в ієрархії влади США, після президента, віцепрезидента та держсекретаря. Я думаю, його основне завдання – дізнатися чи є в українського керівництва план подальших дій на фронті. У Вашингтоні мислять конкретними планами, а не абстрактними заявами. Там хочуть розуміти, якщо давати гроші, то на які цілі вони потрібні", — коментує Фокусу військовий експерт Олег Старіков.

За словами експерта, голова Пентагону вислухає українську сторону, та передасть президенту Байдену ситуацію, що складається.

Про що говорили Ллойд Остін та українське керівництво

На думку Олександра Кочеткова, не потрібно шукати якихось підтекстів у раптовому візиті Остіна та Каволі. Головною метою та темою візиту є плани як Україна буде переживати зиму, яка, як прогнозується, буде важкою, за умови, що очікуваний контрнаступ не приніс очікуваних результатів.

"В США погіршилася ситуація у фінансових та політичних умовах, тому це буде відверта розмова про те, як ми можемо пройти зиму за таких умов", — каже експерт.

16 листопада президент Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування, що не містить допомоги для України та Ізраїлю. Конгрес відмовився підтримати рішення про надання 106 мільярдів доларів допомоги для двох країн. За повідомленням NBC News, лідери Конгресу США сподіваються до Різдва, 25 грудня, мобілізувати голоси для надання додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю.

Є ймовірність, що Конгрес США знайде голоси необхідні для ухвалення рішення про фінансування військової підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню до 25 грудня Фото: Politico

"США нас не покинуть, про це можна не турбуватися, але в рамках військової допомоги можуть бути зміни. На мою думку, варто чекати, що нам надаватимуть більше оборонного озброєння, щоб стримати сили противника. Про якісь наступальні системи можна буде говорити лише після того, як війна в Україні перейде з гарячої фази в холодний стан. Це буде озброєння, для стримування РФ від подальших дій", — припускає Старіков.

За його словами, візит Остіна та Каволі до Києва слід розглядати саме під таким ракурсом. Крім обговорення планів та перспективи, це своєрідний іспит для українського керівництва щодо бачення намірів та оцінки ситуації.