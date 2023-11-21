Урожайний день для НАБУ: нардепа Одарченка спіймали на підкупі біткойнами, ще у двох — обшуки (фото)

Справа з біткойнами — перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода в криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Чинному нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету з антикорупційної політики Андрію Одарченку з Харкова вручили підозру за спробу дати хабар у біткоїнах голові Держагентства відновлення. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Ще двох нардепів — члена Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергія Лабазюка від партії "За майбутнє" й депутата з транспортного комітету Володимира Козака ("Слуга народу") — обшукують співробітники НАБУ, про що написав у власному Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Спіймали на спробі підкупу біткойнами: нардепу Одарченку вручили підозру

За гроші нардеп пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) неправомірну вигоду в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів. Так Одарченко намагався вплинути на виділення з фонду ліквідації наслідків агресії РФ грошей на ремонт будівель університету, де він працює ректором.

Члену комітету з антикорупційної політики Андрію Одарченку вручили підозру Фото: НАБУ

Одарченко 2021 року був обраний ректором Державного біотехнологічного університету.

НАБУ та САП вручють підозру нардепу Одарченку Фото: НАБУ

Після виділення коштів із фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів.

Він пропонував главі Держагентства хабар у розмірі 8% від обсягу фінансування та передав частину цієї суми — 0,39 біткоїна.

Народного депутата викрито на спробі підкупу топпосадовця біткойнами Фото: НАБУ

У ГО "Центр протидії корупції" інформацію про особу хабарника Андрія Одарченка підтвердили.

"За версією слідства, він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму неправомірну вигоду в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів (…) Це вже восьмий викритий НАБУ та САП депутат лише цього скликання: раніше підозри отримали Юрченко, Кузьміних, Дубневич, Марченко, Гунько, Горват, Трухін", — заявили в Центрі.

Обшуки в Лабазюка та Козака

У народного депутата Сергія Лабазюка від партії "За майбутнє" прямо зараз НАБУ проводить обшук, розповів нардеп Гончаренко.

"Урожайний день. І до речі, Лабазюк — член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин", — написав Гончаренко.

У нардепа Лабазюка прямо зараз НАБУ проводить обшуки, — Гончаренко Фото: surl.li/njtoq

Також, за словами Гончаренка, НАБУ обшукує депутата з транспортного комітету Володимира Козака ("Слуга народу").

НАБУ обшукує депутата з транспортного комітету Володимира Козака ("Слуга народу") Фото: molbuk.ua

"А ще він дуже тісно повʼязаний із сільським господарством, фермерством і виготовленням добрив. Має завод із виробництва комбікормів і кормових добавок. Зараз пишуть, що керує його брат, але ж ми знаємо ці схеми", — додав Гончаренко.

Подробиці й офіційну інформацію щодо Лабазюка та Козака наразі з'ясовують.

Нагадаємо, Держспецзв'язок опублікував 20 листопада відповідь на підозру ексголові Юрію Щиголю. Його підозрюють у заволодінні 62 мільйонами гривень. Поки було ухвалено рішення про звільнення голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жори. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства призначено Дмитра Маковського.