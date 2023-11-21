"Ми країна у війні": Україна не чекає подарунків у питанні членства в ЄС, — Зеленський (відео)

За словами президента, незважаючи на складнощі, Київ продовжує виконувати рекомендації, які необхідні для майбутнього вступу до Європейського Союзу. У грудні може бути ухвалено мотиваційне рішення.

Президент Володимир Зеленський вважає, що грудневі рішення щодо членства України в Європейському Союзі є мотиваційними і ніхто не чекає жодних подарунків. Про це він заявив під час брифінгу 21 листопада.

За його словами, настав час ухвалювати конкретні рішення, адже на території Європи, в Україні, вже йде повномасштабна війна. У грудні з'явиться можливість надати трохи мотивації українцям.

"Хотілося б звернути увагу, що ми країна у війні. І для нас рішення в грудні — це мотиваційне рішення, мобілізаційне рішення", — заявив Володимир Зеленський.

Саме в грудні можуть розпочатися переговори України про вступ до Європейського Союзу, що є фактично фінальним етапом "співбесіди" перед безпосереднім членством.

Новий етап, який означатиме багато чого для майбутнього країни, допоможе українцям повірити в те, що справедливість все ж таки існує, а слова про захист спільних з Європою цінностей не просто порожній звук.

"Це не означає, що нам щось подарують. Є конкретика і сім рекомендацій, які ми маємо, як би нам складно не було, виконувати. І ми маємо прогрес на шляху виконання всіх рекомендацій. Ми виконаємо всі сім рекомендацій. На сьогоднішній день ми готові" , — додав український президент.

До речі, також під час брифінгу Володимир Зеленський прокоментував претензії Угорщини до України. За його словами, ймовірність того, що Будапешт почне блокувати процес вступу Києва до ЄС не є глобальною проблемою.