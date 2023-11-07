Очікуємо на історичний висновок: Зеленський анонсував важливі новини від ЄС (відео)

Україна виконала чотири із семи критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до ЄС, і абсолютно свідома, щоб набути там членство, сказав Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленский висловив сподівання, що Єврокомісія схвалить звіт, який підготувала Україна щодо виконанання поставлених перед нею вимог. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 7 листопада.

"Завтра важливий день. Очікуємо історичний висновок Євросоюзу — звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки — після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави", — сказав президент.

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Він зауважив, що Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу та готова набути членство в ЄС.

"Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави — внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України — це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС — це посилення всієї спільноти", — сказав він.

Нагадаємо, що Угорщина блокуватиме початок переговорів із Україною про вступ до Європейського Союзу, поки не буде виконано вимог щодо мови освіти.

Раніше повідомлялося, що у внутрішньому документі Єврокомісії заявили, що Україна виконала чотири із семи критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.