Є суперечка, і вона має бути вирішена: у Польщі заявили, коли погодяться на вступ України до ЄС

Влада Польщі наголошуватиме на тому факті, що без вирішення питання ексгумації загиблих на Волині поляків неможливо буде побудувати довгострокове примирення з Україною.

Related video

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків на території України їй "нічого мріяти про вступ до Євросоюзу". Про це він сказав в інтерв'ю Radio ZET.

"Я скажу нашу позицію. На мою думку, без вирішення цього питання – і багато українців це вже теж усвідомлюють – Україні нема чого мріяти про вступ до Європейського Союзу. Тому ми абсолютно підкреслюватимемо, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною" , — Заявив Яблонський.

Важливо

Політв'язень та син командувача УПА: помер Герой України Юрій Шухевич

Він зауважив, що у польщі з Україною є давня суперечка, яка має бути вирішена.

"Я не люблю говорити про умови. Я говорю про реальність: якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати", – сказав Яблонський.

За його словами, вже розпочалася ексгумація на першій ділянці, яка була предметом переговорів з українською владою. Йдеться про село Пужники на Тернопільщині.

Українські та польські археологи і дослідники виявили на місці села Пужники на Тернопільщині масове поховання поляків, які загинули в 1940-х роках, і звернулися до української влади щодо проведення ексгумаційних робіт. Пошукові роботи проводили археологи та антропологи Поморського медичного університету, представник Інституту національної пам’яті, українські археологи та польські волонтери фундації "Свобода і демократія", а також Асоціації скаутського руху Польщі.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. За даними Польщі, під час нацистської окупації українські націоналісти вбили 100 тисяч поляків.

Нагадаємо, що Польща відхилила запрошення України на форум військової індустрії.

Раніше повідомлялося, що експерт-міжнародник Вадим Трюхан не сумнівається, що Польща згадує тему Волині, коли їй зручно. При цьому чотири українських президенти перепросили за події столітньої давнини.