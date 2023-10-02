Польща відхилила запрошення України на форум військової індустрії: що сталося

За словами українського дипломата Василя Зварича, представників польської військової індустрії запросили на форум одними з перших, тому в Києві чекали на участь польської сторони.

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Українська сторона запросила представників Польщі одними з перших відвідати форум військової індустрії, який відбувся в Києві 29 вересня, однак отримала відмову. Про подробиці цієї ситуації розповів посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

Під час інтерв'ю українському дипломату поставили запитання про зустріч президента Володимира Зеленського з представниками збройових компаній кількох країн, на якій були відсутні польські зброярі. На це Зварич заявив, що Київ запросив представників Польщі одними з перших, але вони відмовилися приїхати.

"Ми запросили всіх із наших дружніх країн, зокрема компанії з оборонно-промислового комплексу. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", — сказав Зварич.

За його словами, це рішення кожної суверенної держави, тому українська сторона розсилає запрошення, а далі представники країн самі вирішують, виходячи зі своїх власних інтересів, приймати запрошення чи ні.

"Так що ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід для якихось звинувачень на адресу України, що Польщі там не було", — підкреслив він.

Нагадаємо, 29 вересня в Києві відбувся форум оборонної індустрії, на якому Україна змогла сформувати Альянс із 38 компаній-учасниць. Як заявив президент України Володимир Зеленський, українські виробники на форумі змогли підписати з компаніями-партнерами зі США, Німеччини, Канади, Швеції та інших країн 20 документів.