Мирний план Трампа. Чому Зеленський звернув увагу на ініціативу з поступками території

Дональда Трампа запросили відвідати Україну та поділитися своїм баченням мирного плану. Це сталося вперше від моменту, коли політик залишив посаду президента США. Фокус дізнавався, чому українська влада хоче обговорювати ініціативу кандидата про відмову від територій.

Президент Володимир Зеленський закликав колишнього президента США, а зараз кандидата Дональда Трампа до обговорення його мирного плану. Про це Зеленський заявив під час інтервʼю каналу Fox News.

"Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план", — сказав президент.

Останнім часом українська влада все більше звертає увагу на Дональда Трампа, чого раніше не було. За словами самого президента, він жодного разу не контактував з Трампом від часу, як той пішов з посади. Разом з тим, на початку листопада 2023 року Зеленський запросив американського політика відвідати Україну. Трамп відмовився від візиту, зауваживши, що це стане конфліктом інтересів, адже українська влада зараз веде справи з адміністрацією Джо Байдена.

Варто відзначити, що це не перше публічне звернення Зеленського до Трампа щодо обговорення його мирного плану. Подібні меседжі вже лунали під час попередніх інтервʼю американським ЗМІ. Позиція Трампа також залишається не змінною та дещо комічною – політик не хоче ділитися своїм планом, аби не "втратити всі свої козирі". Він обіцяє зупинити війну в Україні за 24 години, в разі його обрання наступним президентом США.

Раніше Дональд Трамп вже заявляв, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій, щоб зупинити бойові дії. При цьому, він впевнений, що потенційна угода була б справедливою для обох сторін. Політик неодноразово відзначався пропутінськими заявами, він запевняв, що його тішать похвали російського президента, при цьому, назвати Путіна злочинцем він відмовлявся.

Трамп вже заявляв, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій, щоб зупинити бойові дії Фото: Скріншот

За словами політолога Максима Джигуна повернення уваги до Дональда Трампа означає, що українське політичне керівництво вже зараз серйозно розглядає його як можливого президента США. Ще півроку-рік тому комунікацію з Трампом ніхто не вів, ми спілкувалися виключно із офіційним Білим домом і представниками нинішньої адміністрації Байдена.

"Але те, що за останні кілька тижнів принаймні тричі з'являлася інформація, заяви української влади з приводу Трампа його ініціатив, запрошення його в Україну подібних речей вказує на те, що в нас вміють читати цифри і бачити те що нинішній президент США показує дуже низьку тенденцію в рівні довіри від суспільства, у політичних рейтингах до історичного мінімуму впала його підтримка. І третє ключове питання це вік. Якщо перші два моменти можна змінити та вдосконалити, то контексті віку недовіра людей до нього, як до над старого політика не зможе глобальним чином змінитися. Саме це є ключовою причиною чому в нього зараз поганий рівень підтримки з боку суспільства", — пояснює він Фокусу.

Місце України в американській президентській кампанії

20 листопада президенту Байдену виповнився 81 рік, Трамп на чотири роки молодший за нього. За рік до виборів президента Байден програє Трампу в п'яти з шести ключових для результатів голосування штатів. А рейтинг чинного американського лідера впав до мінімальних 44% підтримки.

"Ймовірність того, що Байдена знову виберуть президентом невелика, тому вже зараз потрібно розуміти, як Україні доведеться жити за президентства Трампа. Тут головне не повторяти помилку, яку ми любимо робити систематично, а саме робити ставку на певні політичні сили. Так було, наприклад, при Порошенку, коли наперед почали вітати з перемогою Хілларі Клінтон над Трампом. Нам не потрібно лізти у ці вибори та псувати стосунки з різними сторонами. Не треба забувати, що президент США це не вся повнота влади, в країні дуже впливовий Конгрес та Сенат. Тому не варто псувати стосунки з демократами та республіканцями", — говорить Фокусу політтехнолог Сергій Гайдай.

Тема війни в Україні стала ключовою складовою американської виборчої кампанії кандидатів в президенти Фото: CBC

На думку політолога Віктора Бобиренка, заяви Зеленського про мирний план Трампа, навпаки, покликані тим, щоб показати кандидата в не найкращому світлі.

"Хочеться похвалити нашого президента, зараз Зеленський опонує до себе зразку 2019-2020 років, коли здавалося, що є прості рішення для складних проблем. Разом з тим, це виглядає як стьоб Трампа, а це інформаційна зброя 21 століття. Є можливість показати, що ніякого плану для миру не існує, так само як і легких рішень. Тому виборцю Трампа варто задуматися. Можна говорити, що це певна гра на полі Байдена, якщо після цього стьобу хтось з виборців задумається. Разом з тим, Трамп цього не пробачить, якщо його виберуть наступним президентом США", — відмічає він Фокусу.

Як Україна будує комунікацію з виборцем Дональда Трампа

Повернення до ідеї мирного плану Трампа означає те, що Офіс президента намагається обрізати зараз попередні прагнення і бажання Трампа прийти до влади і запропонувати Україні здачу своїх територій, як дуже швидку і таку типу карколомну перемогу. Українська влада вже зараз починає правово комунікувати той варіант, що здачі українських територій не буде, а кандидат не розігрував цю карту всередині американського суспільства. Такої думки дотримуватися політолог Максим Джигун.

"Треба звернути увагу, що Зеленський давав інтерв'ю саме Fox news. Цей канал прихильний до республіканців та має величезну кількість прихильників саме з боку республіканської партії. Така комунікація важлива, аби не розігрівати відчуття суспільства, що єдиний вихід із цієї війни це здача території. Тому зараз вже починають вклинювати подібні меседжі", — пояснює політолог.

Попри заяви про значний вік Джо Байдена, Дональд Трамп лише на чотири роки молодший за нього Фото: Відкриті джерела

Він нагадує, що виборцем Трампа є люди з ізоляціоністськими, радикальними поглядами які готові слухати легкі рецепти для розв'язання складних проблем. Вони будуть вважати рекомендацію здати українські території за істину в останній інстанції, як єдиний вихід із нинішньої проблеми, яка склалася. Тому ключове завдання дати відразу зрозуміти, що таких варіантів ми не розглядаємо.

Сергій Гайдай нагадує, що попри всю одіозність Дональда Трампа та його скандальні заяви, які називають проросійськими, не треба забувати, що саме за його президентства Україна вперше отримала летальну зброю. Саме він надав наказ атакувати сили ПВК Вагнер в Сирії та наказав завдати удару в Ірані.