Керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС (відео)

За словами президентки Європарламенту Роберти Метсоли, рішення про проведення переговорів про членство України можуть ухвалити вже в грудні поточного року.

Конференція президентів Європейського парламенту публічно підтримала початок переговорів про вступ України до складу Європейського Союзу. Про це у вівторок, 26 листопада, заявила президент Європарламенту Роберта Метсола під час спільної пресконференції з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Брюсселі.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола висловила підтримку початку переговорів з Україною, відзначивши зусилля країни в проведенні необхідних реформ. Конференція президентів, що включає керівництво Європарламенту і політичні групи, висловила впевненість у тому, що Україна продемонструвала готовність до переговорів про вступ.

Метсола також наголосила, що процес приєднання до ЄС для України не лише полягає в ухваленні європейських норм і законів, а й потребує значних змін у суспільстві країни.

Конференція президентів висловила переконання, що Україна продовжить активні реформи, необхідні для виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство, рішення про які можуть ухвалити вже найближчим часом.

"Як парламент, ми сподіваємося і очікуємо позитивного рішення Європейської ради в грудні цього року. Насамкінець, наше послання таке: Європейський парламент продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — запевнила Метсола.

Меморандум про взаєморозуміння

Крім того, президентка Європарламенту Роберта Метсола на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) повідомила про підписання з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком оновленого Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом.

Фото: Скриншот

"Напередодні рішення про майбутнє України в ЄС, яке буде ухвалено наступного місяця, я пишаюся тим, що сьогодні ми приймаємо співпрацю між Європейським парламентом і Верховною Радою. Продовження цього Меморандуму про взаєморозуміння зблизить наші парламенти і наші народи", — зазначила Метсола.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Раніше, 26 жовтня, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Україна вже цього року може почати переговори про вступ до Євросоюзу.