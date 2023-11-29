Росія готова скористатися політичними чварами в Україні, — Economist

Іноземне видання вказує, що в Києві більш напруженим стає політичне протистояння лідерів, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі Збройних сил України Валерії Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій.

Російська Федерація готова скористатися політичними розбіжностями в Україні, відмовою від виборів під час війни та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє журнал The Economist.

"Тріщини виникли не лише на політичних лініях, але, що найбільше тривожить, між військовим і політичним керівництвом", — йдеться у виданні.

Іноземний журнал вказує, що в Києві більш напруженим стає політичне протистояння лідерів, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі Збройних сил України Валерії Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій.

На думку "The Economist", цим може скористатися РФ і її пропагандистська машина. Також Росія використає можливість для поширення пропаганди й, якщо в Україні вчасно не відбудуться вибори.

Джерела в українській розвідці кажуть, що Російська Федерація вже намагається скористатися "амбіціями і напруженістю".

Як зазначають у виданні, речник ГУР Андрій Черняк навів докази, які свідчать про нові російські стратегії для різних груп населення: одна з них спрямована на зміцнення підтримки в Росії, інша – на підрив довіри до Заходу, а третя – на посилення невдоволення в Україні.

За його словами, для українських солдатів проводиться окрема кампанія з дезінформації, а саме, з фейковими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися.

"Росія не змогла зробити те, що їй потрібно було зробити на полі бою, але тут вона досягла справжнього успіху", — йдеться у повідомленні.

Якщо президент піде у відставку — "виграє" тільки Росія

Високопоставлене урядове джерело "The Economist" припускає, що російська пропаганда набрала обертів, бо має "матеріал для гри".

Представник влади відзначив, що корупція все ж існує . Менеджмент часто неефективний. Україна недостатньо підготувала свою економіку до війни. Але тільки Росія виграє, якщо президент піде у відставку.

"Деякі з наших політиків не надто переймаються російською загрозою, і це мене злить. Вони думають, що можуть поборотися за владу, знищити Зеленського, і це не матиме жодних наслідків", — каже співрозмовник видання.

За його словами, служби безпеки з початку війни ефективно ліквідували більшість важелів російського впливу – і найефективнішими важелями тепер є "самі українці".

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що із метою дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави Російська Федерація активізувала мережу шпигунів в Україні, а зокрема, в Службі безпеки.