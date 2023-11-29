"Діалог неможливий": у РФ вважають, що наступного року переговорів з Україною не буде

За словами заступника міністра МЗС Сергія Рябкова, Росія не готова розглядати варіант перемир'я на основі формули Володимира Зеленського. Окупанти нібито продовжать виконувати свої завдання.

У Росії дедалі частіше почали піднімати тему мирних переговорів з Україною, однак відмовлятися від своїх цілей під час війни вони не планують. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю виданню "Известия", яке було опубліковано 29 листопада.

За його словами, зараз немає передумов того, що США нібито можуть змусити Україну сісти за стіл переговорів. Ба більше, на нинішньому етапі дипломат навіть уявити собі не може подібний сценарій.

"Якщо в американських колег є якісь ідеї з цього приводу, вони мають право, зрозуміло, і вільні їх викласти в будь-якій формі. Ми їх вислухаємо. Але вони повинні звертатися не до нас, а до Києва. З нами нічого обговорювати на тих умовах, які висунула Україна", — заявив Сергій Рябков.

Окремо російський представник МЗС заявив, що Вашингтон нібито є головою західної групи, яка називає формулу миру Володимира Зеленського єдиною основою для домовленостей. При цьому дипломат переконаний, що в такий спосіб явно не буде ніяких домовленостей.

"На такій основі не просто ніяких домовленостей не вийде, а й діалог неможливий. Тому ми не готові на цій основі що-небудь розглядати зі США. Вони мають працювати зі своїми "підопічними". Я не просто не очікую перемир'я, я очікую того, що цілі СВО (офіційна назва війни в Росії, — ред.), безумовно, будуть досягнуті", — підсумував Сергій Рябков.

У цьому ж інтерв'ю представник МЗС РФ заявляв, що Росія не відкидає варіанту того, що доведеться воювати проти НАТО, адже налагодити відносини нібито вже не вийде. Окремо він зазначив, що зараз нібито все залежить від дій Альянсу. Кремль продовжить захищати свої "національні інтереси" і готовий до протистояння.