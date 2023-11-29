"Набагато ближче до Альянсу": Україна отримала точні рекомендації щодо вступу до НАТО

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що Україна успішно здійснює реформи в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Міністри закордонних справ країн НАТО висловили рекомендації Україні щодо першочергових реформ, необхідних для приєднання до Альянсу під час зустрічі в Брюсселі 29 листопада. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі.

"Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включно з боротьбою з корупцією та підтримкою прав людей. І Україна зараз набагато ближча до НАТО як ніколи раніше. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу і її шлях до НАТО", — сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО висловив здивування тим, як Україна здійснює ці реформи в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

"Були конкретні зміни в законодавстві. Також відбуваються зміни в безпеці й Україна модернізує свої структури з розвідки. А якщо говорити про боротьбу з корупцією та боротьбу з тероризмом, то це важливо для України. Адже це дає стати сильнішою державою. І боротися не тільки проти Росії як з агресором. А також допомагає стати ближче до НАТО", — розповів Столтенберг.

Відповідно до його заяви, однією з основних тем обговорення на зустрічі було обговорення можливих форм співпраці держав-членів НАТО з Україною у зв'язку з цими питаннями.

"Як ми можемо використовувати Раду Україна-НАТО для того, щоб далі працювати над вступом. І ми обговорили програму роботи, щоб далі говорити про питання модернізації українського суспільства. Частина законів, частина кроків уже зроблена, імплементована. Ми бачимо певні кроки по боротьбі з корупцією і це процес, що триває", — додав генсек Альянсу.

Засідання Ради Україна-НАТО

У Брюсселі 29 листопада відбувається перше в історії засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На заході Україна та союзники обговорюватимуть важливі питання, зокрема кроки для нарощування виробництва зброї та боєприпасів. Наша держава сподівається, що спільні зусилля забезпечать стійкість оборонної індустрії та збільшать виробництво.

Нагадаємо, 13 листопада Кулеба закликав збільшити постачання зброї Україні. Він нагадав європейським колегам, що українські піхотинці — це звичайні чоловіки і жінки, більшість з яких раніше не служили в армії.