"Сфокусуємося на головному питанні": Кулеба закликав збільшити постачання зброї Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав європейським колегам, що українські піхотинці — це звичайні чоловіки та жінки, більшість з яких раніше не служили в армії. Це люди різного походження, які зробили вибір стати на захист своєї країни.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 листопада взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та закликав збільшити військову допомогу для України. Він заявив, що головне завдання — забезпечити успіх українського піхотинця. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Ми маємо завжди пам’ятати, хто є головною дійовою особою в російсько-українській війні. Чиї дії задають напрям європейської історії. Чий успіх забезпечить перемогу України та всієї Європи. Це український піхотинець", — сказав Кулеба.

Він нагадав європейським колегам, що українські піхотинці — це звичайні люди і більшість з них раніше не служили в армії, але вони зробили вибір стати на захист своєї країни.

"Відсуньмо вбік всі нюанси процесу ухвалення політичних рішень та сфокусуємося на головному питанні: що ми маємо дати українському піхотинцю, аби забезпечити його успіх? Відповідь складається з двох компонентів: засоби для виконання роботи та моральний дух", — наголосив міністр.

Дмитро Кулеба також подякував країнам-членам ЄС за надання зброї та боєприпасів, а також кроки, які підіймають моральний дух українців, зокрема ЗСУ. Він наголосив, що неможливо переоцінити позитивний вплив нещодавнього рішення Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори про вступ України до ЄС.

"Ми розраховуємо на одностайну підтримку ваших лідерів у грудні, коли Європейська Рада зустрінеться для схвалення рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС", — зауважив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 9 листопада в МЗС нагадали про наслідки мирних переговорів з РФ. За словами дипломата Дмитра Кулеби, з 2014 року Москва і Київ понад 200 разів намагалися знайти спільну мову і 20 разів домовилися про припинення вогню. Усе це постійно порушувалося російською стороною.