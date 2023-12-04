Чи готується Фінляндія до війни з РФ: навіщо країна закрила свій кордон

Європейські сусіди Росії закривають пункти переходу на кордоні з нею. На такий крок вже пішли Норвегія та Фінляндія. Натомість Німеччина закриває свої консульські центри в містах Росії. Фокус дізнавався, що стало причиною таких рішень та які матиме наслідки у майбутньому.

Фінляндія закрила весь сухопутний кордон з Росією задля національної безпеки з 30 листопада. Причина — масовий потік мігрантів з боку РФ, що загрожує дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Довжина кордону між Росією та Фінляндією — трохи понад 1300 кілометрів. І на цій ділянці існує вісім пропускних пунктів, останні тижні працював тільки один — Райа-Йоосеппі, розташований за полярним колом у Лапландії. Це три години в дорозі від Мурманська. Він працював, адже на цьому наполягала фінська комісія з рівності. Але нині закритий і він. Мінімум до 13 грудня. Прохання про притулок можна подати або в аеропорту, або у порту.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо говорить, зростанні прохачів притулку — справа рук Росії. "Очевидно, що їм допомагають, — заявляв прем'єр-міністр минулого тижня. — Російські прикордонники явно змінили свої процедури та дозволяють перетинати кордон людям із недійсними документами". І це може бути "покарання" за те, що країна вирішила приєднатися до Північноатлантичного альянсу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році — 4 квітня 2023 року країна вступила в НАТО, ставши 31 членом Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також упевнений, що Росія використовує міграцію як інструмент тиску на Європу.

Дії в інтересах Росії

Ситуація на російсько-фінському кордоні почала загострюватися наприкінці літа. Тоді йшлося про появу одиниць охочих перетнути кордон пішки, без необхідних документів. Переважно громадян Афганістану, Пакистану, Сирії, Ємену, Марокко або Кенії, заявляють про своє бажання написати заяву про притулок. Спочатку прикордонники їм відмовляли формально — перетин кордону можливий лише на технічних засобах.

Згодом у мережі з’явились відео, на яких видно організовану роздачу велосипедів з мікроавтобусів у російському прикордонні. На них сідали мігранти та їхали у пункт перетину. У відповідь Фінляндія офіційна заборонила перетин кордону на велосипедах, і встановила бетонні огорожі та паркани.

Щомісяця кількість прохачів притулку збільшувалась. В один з днів листопада, за даними місцевої прикордонної служби, шукачів притулку було до 160 осіб. На одному з пропускних пунктів довелося навіть застосували сльозогінний газ проти мігранта, який спробував прорватися через кордон.

Нелегалам роздають велосипеди у російському прикордонні та відправляють проривати кордон Фінляндії Фото: Twitter

Представники фінського уряду намагались розмовляти з російською стороною, але безрезультатно. Натомість на самому кордоні фінські прикордонники фіксували картину, коли росіяни виштовхнули групи мігрантів зі своєї території та закрили за ними ворота.

І це ускладнює ситуацію, оскільки Фінляндія з гуманітарних міркувань не може залишити людей перебувати на холоді. А пустити одну групу — означає, що з’являться нові. Не пустити — можливі людські жертви. Кадри замерзаючих на кордоні осіб, а особливо якщо серед них будуть діти, викликатимуть обурення навіть серед фінів та можуть стати причиною виникнення політичної кризи.

"Аби не витрачати зайві гроші фіни змушені відмовлятись від задекларованих норм по роботі з міграційними потоками, хоча до того країни ЄС сторіччя створювали норми зовнішніх соціальних гарантій для тих, хто потрапляє до країни та просить притулку. Виявилися, коли йдеться про одиничні та поступові випадки, система працює, а коли потоки мігрантів стають великими — перетворюється у проблему", — говорить Фокусу експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич.

Він переконаний, на наступному етапі можливе зростання певного напруження всередині суспільства, зростання правих настроїв і проблеми внутрішньополітичного характеру.

"У цього процесу є дві складові. Перша — ідея РФ. Друга — ще один її виконавець, а це Білорусь, — продовжує аналітик. — Білорусь отримала кілька важливих сигналів від сусідів та Китаю, що Лукашенко варто закінчувати тему конфронтації. І в результаті кількість спроб перетину кордону з Польщею за останні місяці зменшилась. Але ці мігранти, які приїхали, мали би кудись подітись. Деякі затримані мігранти говорять, що вони спробували вибратись через Білорусь, але пішла інформація, що можна перейти фінський кордон. Тобто йдеться про суто російську позицію та білоруські потоки, які сьогодні переорієнтувались на російсько-фінський кордон".

Щось подібне вже було в Білорусі

Криза на кордоні ЄС виникає не вперше. Росія і раніше намагалась влаштовувати гібридні атаки проти країн Європейського Союзу.

Влітку та восени 2021 року Білорусь влаштувала подібне випробування для Польщі, Латвії та Литви. Тоді на кордоні з’явилась велика кількість представників з країн Близького Сходу та Африки. Мігранти стверджували, що ї супроводжували та навіть спонукали їхати білоруські прикордонники. Пізніше стало відомо, що до Білорусі мігрантів привозили спеціальними авіарейсами, деякі з них обрали для себе кількамісячне перебування на кордоні Білорусії, деякі повернулись на батьківщину. Чи прилітають подібні літаки у Росію — сказати важко.

У Фінляндії у 2016 році також виникала подібна ситуація. Тоді у січні-лютому на фінський кордон у Лапландії приїхали кількасот мігрантів. До того Росія надавала їм житло та транспорт. У той час як раз проходили навчання країн НАТО, до яких долучалась Фінляндія.

Важливо зауважити, що кількість шукачів притулку на фінському кордоні наразі була меншою, ніж колись на польському. Але експерти, зокрема, польські вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні з часом погіршуватиметься.

Схожа міграційна криза вже влаштовувалась на кордоні Польщі та Білорусі перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це, зокрема, говорить професор Варшавського університету, фахівець із міграції Мацей Душчик виданню Yle. Він прогнозує, що мігранти можуть прибувати до Фінляндії не лише офіційними прикордонними пунктами, а й лісами. Він посилається на минулий досвід та стверджує, що існує мережа, яка контролюється турками та представниками Саудівської Аравії. І це бізнес для них. Їдуть і у Польщу, якщо хочуть залишитися в одній з країн ЄС, і в Фінляндію, де є достатньо високі соціальні гарантії.

Фінські журналісти моніторять оголошення в інтернеті про транспортні послуги та говорять, що бачать підвищену активність: хто пропонує "легкий проїзд" через Фінляндію у Європу, навіть на таксі, хтось організовує великі групи на січень 2024 року.

Європа в очікуванні політичної кризи

"Ми маємо докази того, що, на відміну від того, як це було раніше, російські прикордонники не просто пропускають на виїзд до Фінляндії людей без необхідних документів, але й активно допомагають їм потрапити у прикордонну зону", — коментує міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Тим часом Росія звинувачення відкидає. Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переходами можуть користуватися ті, хто має право. А зміну політику Фінляндії щодо Росії назвали русофобською.

Про те як деякі мігранти дістаються до Фінляндії, говорять у своїх блогах. У них є вся схема: купівля велосипеда у Санкт-Петербурзі, потяг до кордону, попередня перевірка документів і ймовірне скасування російських віз (окрім велосипедів Росія видавала мігрантам ще й візи — студентські та туристичні), автомобільний трансфер до кордону, ніч у готелі та "прогулянка" на байку. Фінальну дистанцію знімали на камери навіть російські журналісти.

Політична нестабільність — це головна ціль Росії, яка веде війну та загострює конфлікти.

Коли йшлося про Польщу, проблему вдалося вирішити завдяки тиску Європейського союзу на країни, звідки походили мігранти.

Але наразі йдеться про те, що подібні ситуації можуть скластися і на інших ділянках кордону ЄС. Норвегія вже заявила, що готова закрити кордон з РФ єдиний контрольно-пропускний пункт. Також обговорює таку можливість Естонія та будує загородження.

Росія вже не вперше використовує міграцію, як інструмент тиску на Європу Фото: БелТА

"Кожна країна спробує масштабувати цей виклик для себе, щоб отримати додаткову зовнішню підтримку. Це логічно з точки зору політики та захисту своїх інтересів. Для Фінляндії — природно спробувати отримати допомогу та сприяння, чи хоча б політичну співпрацю від партнерів по НАТО. Те, що фіни спробують порушити питання на рівні НАТО — це природно. Але загроза сьогодні поки що є викликом саме для Фінляндії", — говорить Ігор Тишкевич.

Поки Фінляндія вибрала для себе шлях відмов — уряд країни повідомляє, що жоден із нещодавно прибулих мігрантів не отримав позитивного рішення щодо його надання. Деякі отримали негативні відповіді, і, можливо, спробують їх оскаржити. Також Фінляндія та Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю.