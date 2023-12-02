Нова фаза війни: експерт пояснив, що це означає та чого чекати далі

На думку військового експерта, майора запасу Олексія Гетьмана, нова фаза війни, триватиме поки не закінчиться зима.

Слова президента Володимира Зеленського про нову фазу війни не означають про зміни на фронті та перехід в оборону. Зимовий період вже є новітньою фазою, адже бойові дії доведеться вести в нових умовах. Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман.

"В першу чергу, нам доведеться бути готовими відбивати атаки ворога по всій лінії розмежування. Додайте сюди необхідність зведення фортифікаційних споруд на півночі та сході, про які говорив у своєму зверненні президент. Це необхідно для того, щоб ворог знову не спробував здійснити наступ по широкому фронту. До весни потрібно привести до ладу війська, поновити техніку та особовий склад. Це і є нова фаза війни, яка триватиме поки не закінчиться зима", — пояснює Фокусу Гетьман.

Експерт нагадує, що армія не може завжди бути в наступі, потрібен перепочинок, відновлення сил та ресурсів.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що з початком зими війна в Україні знаходиться в новій фазі. Він також зазначив, що задоволений тим, що Сили оборони не відступають, але незадоволений тим, що армія втрачає людей. Також Зеленський згадав про військову допомогу від партнерів, які не надали ту зброю, яку від них хотіли.

Відзначимо, що поняття "фази війни" є більше літературним значенням, що використовується для більшого розуміння. У військовій науці під чим розумінням, мова йде про операції. Саме військові операції мають перехід між фазами та відрізняються між собою цілою низкою критерії. Наприклад, це можуть бути стратегічні, фронтові або армійські, якщо йдеться про масштаб військової операції. За часом це можуть бути – перші або наступні операції, вже за цілями – наступальні чи оборонні.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Зимова кампанія. Що означає перехід в нову фазу війни та коли він закінчиться".