"Немає ніякого шантажу": Сіярто відповів Бербок, чому Угорщина проти членства України в ЄС

За словами угорського дипломата, позиція Будапешта нібито продумана й обґрунтована, а ось глава МЗС Німеччини не зовсім досконально може розуміти ситуацію, яка склалася.

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини відповів Німеччині на критику позиції Будапешта щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це Петер Сіярто написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 5 грудня.

Він вважає, що його німецька колега Анналена Бербок нібито не зовсім досконально розуміє ситуацію, яка склалася, а позиція Угорщини від критики Заходу не зміниться.

"Позиція Угорщини щодо вступу України до Євросоюзу продумана й обґрунтована, немає жодного шантажу та "ігор". Ми точно відмовляємося плутати речі, які не мають жодного вiдношення одна до одної", — заявив Петер Сіярто.

Окремо він наголосив, що ані народ Угорщини, ані місцевий парламент з урядом досі не бачать жодної причини, чому Європа має розпочати перемовини з Україною про майбутнє членство, адже Київ начебто ще "надто далекий" від такого права.

"Було б своєчасніше для початку розвивати стратегічне партнерство. Також маю з повагою звернути увагу пані очільниці МЗС (Німеччини, — ред.) на те, що під тиском ми не змінимо нашу позицію і пропонуємо, задля збереження європейської єдності, зняти пропозицію розпочати переговори з Україною з порядку денного зустрічей у Брюсселі наступного тижня", — підсумував Петер Сіярто.

Переговори про вступ України до ЄС: позиція Німеччини

Під час візиту до Словенії глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що позиція Угорщини в питанні членства України в ЄС є хибною, адже потрібно зробити все для того, щоб захистити Україну та її народ.

"Зараз немає часу на ігри. Якщо ми в ситуації, коли мир у Європі під загрозою — ми щодня і щогодини повинні робити все, що можемо, щоб захистити наших людей, і, більше того, захистити українців", — зазначила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, 6 грудня повідомлялося, що партія Орбана подала резолюцію до парламенту проти переговорів про вступ України до ЄС. Угорські політики закликали лідерів ЄС спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство Києва вплине на згуртованість і сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу.