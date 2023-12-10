Фокус на єдності навколо підтримки: Зеленський їде до США для зустрічі з Байденом, — ОП

Глава держави планує приділити увагу спільним проектам Києва і Вашингтона у сфері виробництва озброєння. У Білому домі підтвердили переговори.

Володимир Зеленський, який зараз перебуває на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея, 11 грудня вирушить із робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано низку зустрічей. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що український глава держави збирається провести переговори з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні. Також у Володимира Зеленського у США відбудеться ще кілька зустрічей і переговорів, однак більш детальної інформації про це також немає.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", — ідеться в повідомленні Офісу президента.

Окремо було зазначено теми, які український президент має намір порушити у Вашингтоні. Насамперед йтиметься про продовження оборонного співробітництва України та США. Зокрема те, що стосується спільних проєктів з виробництва зброї та систем протиповітряної оборони.

Також планується обговорення координації зусиль двох держав наступного року.

Візит Зеленського до США: реакція Білого дому

Прессекретарка адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П'єр підтвердила, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона з офіційним візитом.

Зазначається, що переговори відбудуться у вівторок, 12 грудня, хоча свій візит глава держави розпочне днем раніше.

"Президент Байден запросив Володимира Зеленського до Білого дому, щоб наголосити на непохитній прихильності Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії", — ідеться в повідомленні.

Володимир Зеленський вирушить до США на зустріч із Джо Байденом Фото: Скриншот

Лідери планують обговорити нагальні потреби ЗСУ та важливість постійної підтримки з боку Вашингтона в критичний момент, адже Росія продовжує нарощувати ракетні удари й атаки БПЛА по мирних містах.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що президент США Джо Байден відреагував на провал голосування за допомогу Україні. За його словами, республіканці в Конгресі США погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть "провести свою екстремальну політику прикордонного контролю", а це є політичним шантажем.