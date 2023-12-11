"Продовжуємо діалог": Кулеба анонсував першу з початку війни зустріч із главою МЗС Угорщини

За словами українського дипломата, Київ змінив своє законодавство за вимогами Будапешта, і цей факт має поважатися. Переговори відбудуться в понеділок.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабної війни зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто. Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 11 грудня.

За його словами, зустріч має відбутися в понеділок. Два дипломати вперше за час російського вторгнення особисто зустрінуться й обговорять питання, які накопичилися.

Це знакова подія і означає, що Київ продовжує розмовляти з Будапештом, зазначив глава МЗС України. Також важливо, що це відбувається напередодні саміту лідерів ЄС.

"Ми продовжуємо діалог і говоримо з Угорщиною. І як я сказав, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов національних меншин таким чином, як цього хотіла Угорщина. Цей факт має поважатися", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що в рішенні Європейської комісії були чіткі умови щодо того, які Україна має внести зміни до законодавства на відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії. Київ врахував усі ключові рекомендації і виконав їх.

Сам Петер Сіярто жодним чином не коментував майбутню зустріч, однак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив, що під час засідання Ради ЄС темою дебатів буде здебільшого Україна.

"Велика кількість європейських політиків хочуть ухвалити важливі рішення, які абсолютно не підготовлені та не мають стратегічного консенсусу щодо майбутнього Європи. Ми продовжуватимемо ухвалювати рішення в європейських і національних інтересах і не піддамося жодному тиску", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня Петер Сіярто відповів главі МЗС Німеччини Анналені Бербок, чому Угорщина проти членства України в ЄС. За словами угорського дипломата, позиція Будапешта нібито продумана й обґрунтована, а ось глава німецької дипломатії не зовсім досконально може розуміти ситуацію, яка склалася.