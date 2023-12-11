Слідом за Угорщиною: у Словаччині виступили проти переговорів про членство України в ЄС

Словацький депутат Європарламенту Мирослав Радачовскі заявив, що Києву потрібно вирішити проблеми з корупцією, а також "територіальні питання".

У Словаччині вважають, що Україна ще не готова до початку переговорів про вступ до Європейського союзу. Про це сказав голова комісії із зовнішніх відносин парламенту Словаччини Маріан Кері в коментарі російському порталу "Известия".

Повідомляється, що можливість переговорів з Україною та Молдовою, ймовірно, обговорюватимуть у рамках саміту глав держав Євросоюзу, який відбудеться 14 грудня у Брюсселі. Раніше, у листопаді, Єврокомісія дала відповідну рекомендацію ЄС.

При цьому Кері вважає, що Київ ще не готовий до переговорів про членство в ЄС. За його словами, для того, щоб приєднатися до союзу, Україні потрібно "зробити ще багато кроків і пройти дуже довгий шлях".

"Час, коли країни могли потрапити до ЄС суто за політичним рішенням, давно минув. Тепер і Україні потрібно відповідати всім критеріям, як це було, наприклад, у випадку Словаччини", — заявив він.

Зі свого боку депутат Європарламенту від Словаччини Мирослав Радачовскі в коментарі журналістам сказав, що його країна може заблокувати рішення Євросоюзу про початок переговорів з Україною.

На думку Радачовскі, Києву необхідно розібратися з корупцією, а також вирішити "територіальні питання".

Нагадаємо, 5 грудня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що в поточних обставинах складно уявити членство України в Євросоюзі. Він наголосив, що у Києва має бути перспектива членства в майбутньому, проте "з дотриманням усіх правил".

Раніше, 14 листопада, Юрай Бланар заявив, що Словаччина не відправлятиме Україні зброю, однак дотримуватиметься контрактів на постачання військової допомоги на рівні приватних фірм. За його словами, Братислава хоче припинення вогню в Україні, щоб вона стала розвиненою та інтегрованою державою.