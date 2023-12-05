Глава МЗС Словаччини заявив, що не представляє Україну в ЄС за нинішніх обставин

За словами Юрая Бланара, для України має бути перспектива членства в майбутньому, але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн.

Related video

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловлює думку, що за нинішніх обставин складно уявити членство України в Євросоюзі, незважаючи на підтримку, яку надає Словаччина на шляху нашої країни до приєднання до ЄС. Про це стало відомо з інтерв'ю словацького міністра виданню Štandard.

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн обґрунтовуватиме пропозицію щодо членства або відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі та відповідатиме на запитання, як ми можемо розпочинати переговори з країною, що перебуває у стані воєнного конфлікту", — заявив він.

Він вважає, що для України має бути перспектива членства в майбутньому, "але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан".

Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але "ви повинні відповідати повністю всім критеріям".

Тим часом Словаччина має намір блокувати санкції щодо російського ядерного палива. У країні вважають, що місцеві АЕС технічно не готові відмовитися від російського ядерного палива.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. Однак у МЗС заявили, що країна хоче допомогти українському народові пережити зиму 2023-2024, тому відправляють гуманітарну допомогу.

17 листопада Фокус писав, що в Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Затори з вантажівок зросли за рахунок фур з польського напрямку, і машини продовжують прибувати.