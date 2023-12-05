Глава МИД Словакии заявил, что не представляет Украину в ЕС при нынешних обстоятельствах

По словам Юрая Бланара, для Украины должна быть перспектива членства в будущем, но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран.

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Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар высказывает мнение, что в текущих обстоятельствах сложно представить членство Украины в Евросоюзе, несмотря на поддержку, оказываемую Словакией на пути нашей страны к присоединению к ЕС. Об этом стало известно из интервью словацкого министра изданию Štandard.

"Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта", — заявил он.

Он считает, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, "но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан".

Бланар добавил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но "вы должны соответствовать полностью всем критериям".

Тем временем Словакия намерена блокировать санкции в отношении российского ядерного топлива. В стране считают, что местные АЭС технически не готовы отказаться от российского ядерного топлива.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. Однако в МИД заявили, что страна хочет помочь украинскому народу пережить зиму 2023-2024, поэтому отправляют гуманитарную помощь.

17 ноября Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.