"Мають досидіти": Арахамія каже, що велика кількість нардепів хочуть скласти мандати (відео)

Голова фракції "Слуга народу" наголосив на необхідності ухвалення важливих для країни законів, тому депутати наразі не можуть залишити парламент.

Велика кількість народних депутатів бажають достроково скласти свої повноваження, але цього не може відбутися. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі телеканалу "Рада" в ефірі телемарафону.

Нардеп пояснив колегам, що за просто не голосуватимуть. За його словами, варто добути до завершення теперішньої каденції Верховної Ради.

"Люди мають досидіти до кінця", — заявив він.

Арахамія наголосив на необхідності ухвалювати для держави закони. Він не назвав термінів, коли охочі нардепи залишити парламент зможуть скористатися своїм правом.

Голова фракції додав, що зменшення кількісного складу Верховної Ради суттєво не позначиться на діяльності парламенту. За його словами, у зв'язку з новими викликами потрібно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах. Це наче надасть можливість "зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, у якому він почав працювати".

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради становить, як зазначає "Інтерфакс-Україна", на рівні 400 народних депутатів (згідно із законодавством, має бути 450). Народні депутати, серед яких і Арахамія, запропонували ухвалити рішення стосовно зниження на час дії воєнного стану мінімального кількісного складу депутатських груп і фракцій.

Нагадаємо, 8 грудня депутат Ярослав Железняк заявив, що український парламент проголосував за позбавлення мандатів ще 3 нардепів. За словами нардепа, без мандатів залишилися двоє мажоритарників, а також обранець від "Батьківщини". Тепер у парламенті залишився 401 депутат.

Парламент, як ідеться в розслідуванні проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода", відмовився надавати інформацію про закордонні службові поїздки нардепів. Спочатку в апараті ВР затягували з відповіддю на інформаційний запит, а згодом узагалі заявили, що такий облік не ведуть.