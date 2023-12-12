Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні в обмін на мільярди євро, заморожені ЄС, — Bloomberg

За інформацією ЗМІ, угорський уряд хоче 30 мільярдів євро від ЄС, не виконавши водночас цілу низку вимог, пов'язаних із верховенством права та корупцією. В обмін вони пропонують лише рік виділення допомоги Україні.

Представники Угорщини у вівторок, 12 грудня, заявили, що готові відкликати вето на фінансування України Євросоюзом в обмін на мільярди євро, які ЄС утримує через проблеми з демократією в Угорщині. Про це пише Bloomberg із посиланням на головного політичного радника прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Балаж Орбан, який є однофамільцем угорського прем'єра, як підкреслило агентство, заявив, що завдання Угорщини — отримати майже 30 мільярдів євро від ЄС. Водночас в обмін він пропонує фінансування України не згідно з повним планом допомоги, розрахованим на чотири роки, а тільки на один рік, причому без внесення поправок до бюджету.

"Висловлювання Балажа Орбана дають змогу припустити, що Угорщина прагне отримати за свою згоду високу ціну, яку іншим країнам блоку, можливо, буде важко прийняти", — зауважує агентство.

Водночас Bloomberg підкреслює, що Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить майже 10 мільярдів євро фінансування до 13 грудня після того, як уряд Угорщини ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду.

"Однак Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму — приблизно 30 мільярдів євро, яку було призупинено торік через проблеми з верховенством закону та корупцією. У нинішньому вигляді цей транш буде призупинено доти, доки країна не виконає майже два десятки інших вимог — від забезпечення академічної свободи до захисту прав ЛГБТК і прав біженців", — констатує видання.

За словами Балажа Орбана, зауважує Bloomberg, Угорщина також розгляне пропозицію ЄС щодо збільшення фінансування охорони кордонів (постійна вимога з боку Будапешта), а також додаткові субсидії ЄС, щоб зробити економіку блоку конкурентоспроможнішою. І все це, як сказав Балаж Орбан, він пов'язує з допомогою Україні.

"Членство України в ЄС залишається "червоною лінією" для Будапешта. ЄС має запропонувати стратегічне партнерство, оскільки Угорщина вважає, що Україна не відповідає критеріям для вступу до ЄС", — заявив він.

І додав, що уряд хоче, щоб ЄС відклав початок переговорів про вступ України, щоб не посилати Києву негативний сигнал, зауважив він.

"Посилка негативного сигналу Україні — це зовсім не те, чого хоче Угорщина", — наголосив Балаж Орбан.

ЄС та Угорщина — історія протистояння

Угорський уряд затримує чотирирічний пакет підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів), який розпочнеться 2024 року в межах ширшої боротьби за бюджет ЄС на зустрічі лідерів, яка розпочинається в четвер, 14 грудня.

Водночас політичний радник прем'єра Орбана Балаж Орбан наголосив, що фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремі питання.

"Але якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними", — попередив він.

Досі Угорщина блокувала всі питання, пов'язані з Україною, затьмарюючи перспективи досягнення угоди на саміті. Прем'єр Орбан двічі писав голові Європейської ради, закликаючи його виключити переговори про членство України з порядку денного саміту.

Водночас тісні стосунки Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним і Кремлем навіть після вторгнення в Україну викликали різку критику з боку союзників по ЄС і НАТО.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Крім того, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю, 10 грудня, на інавгурації президента Аргентини.

Утім, уже після цих переговорів Орбан телефонував до головуючої в Раді ЄС Іспанії і переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.