Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом: перші подробиці

За даними німецьких журналістів, український президент попрямував до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.

У четвер, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Німеччини. Про це повідомила пресслужба німецької поліції в соціальній мережі X.

У заяві йдеться, що Зеленський прилетів до Франкфурта-на-Майні. За словами правоохоронців, у регіоні вжито підвищених заходів безпеки, зокрема перекрито дороги.

"У зв'язку з підвищеними заходами безпеки під час візиту будуть короткочасні закриття та перебої в роботі", — попередили в поліції.

Пізніше у відомстві додали, що український президент уже вилетів із Франкфурта, після чого рух транспорту було відновлено. За даними поліцейських, поїздка пройшла "гладко".

Про візит Зеленського до Німеччини також написала німецька газета Bild. Журналісти зазначили, що політик вирушив до міста Вісбаден, що на заході Німеччини. Там розташований американський штаб військової допомоги Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Володимир Зеленський хотів особисто бути присутнім на саміті ЄС і до вечора 13 грудня це вважалося питанням вирішеним. Однак було ухвалено рішення відкласти запрошення до Брюсселя через побоювання реакції угорського прем'єра Віктора Орбана.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський 13 грудня виступив перед парламентом Норвегії. Він заявив, що постачання зброї в Росію від диктатур відбуваються "ритмічніше", ніж постачання в Україну від демократій.