За прикладом Орбана: канцлер Австрії вийшов під час узгодження санкцій проти РФ, — ЗМІ

За словами європейських дипломатів, Карл Нехаммер, який затримував ухвалення рішення щодо 12-го пакета проти Росії, покинув зал під час його обговорення, щоб поговорити з Урсулою фон дер Ляєн.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер вийшов із залу, коли лідери Європейського союзу узгоджували 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це пише Politico 15 грудня, посилаючись на слова трьох європейських дипломатів.

Джерела видання стверджують, що відхід Нехаммера був збігом. За їхніми словами, глава австрійського уряду вийшов, щоб поговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За інформацією дипломатів, Нехаммер і фон дер Ляєн говорили про вступ Румунії та Болгарії до зони вільного пересування Шенген.

Про початок письмової процедури щодо пакета санкцій поки не повідомляли.

Автори публікації зазначили, що відсутність Нехаммера була "іронічною", оскільки цього самого дня угорський прем'єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування за початок переговорів щодо вступу України до ЄС, унаслідок чого рішення ухвалили одноголосно.

Нагадаємо, представники країн Євросоюзу досі не досягли згоди щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії. За словами журналіста Рікарда Йозвяка, протиріччя виникли через позицію Австрії, яка висловлює незадоволення тим, що у списку спонсорів війни фігурує Raiffeisen Bank.

Раніше ЗМІ повідомляли, що низка країн ЄС не підтримують деякі частини запропонованого Єврокомісією пакета санкцій щодо Росії, зокрема так званий "пункт про заборону Росії".