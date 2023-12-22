"Нам потрібен ключ": Україні чи не найскладніше в Європі стати членом НАТО, — Зеленський

За словами українського президента, дипломати повинні будуть вирішити проблему з майбутнім членством Києва в Альянсі. Від цього залежатиме стабільність на континенті.

Україні найскладніше стати повноцінним членом НАТО, проте дипломати мають знайти ключ до вирішення цієї проблеми. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до співробітників МЗС 22 грудня.

За його словами, вже працює Рада Україна-НАТО, що є важливим інституційним результатом. Також тривають переговори щодо розгалуженої архітектури гарантій безпеки для України на базі домовленості з "Групою семи".

"Це факт — Україні чи не найскладніше в Європі стати повноправним членом Альянсу. І це точно не з вини України — це відображення реального значення нашої держави, нашої справжньої сили. Від того, з ким Україна, залежить, хто визначає, чи стабільна Європа. Росія прагне, щоб ця особлива сила належала тільки їй, і залякує лідерів світу", — заявив Зеленський.

Глава держави окремо звернувся до дипломатів і заявив, що українська зовнішня політика і комунікація зі світом має звучати сильніше, ніж шантаж та удари противника.

Наразі є конкретне завдання, яким мають займатися в МЗС — пошук ключа до вирішення питання членства України в НАТО. Усі розуміють, що це непросто, проте робота має тривати. Західні партнери мають усвідомити, що настав час приєднати силу Києва до Альянсу. Тоді світ буде надійним і в Москви не буде можливості зробити Україну своїм плацдармом, на що вона і сподівається.

"Я вже зазначив щодо НАТО, що це непросто і що нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не тільки у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства — так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об'єднання навколо України. Переконувати їхні серця, серця людей. Вони тиснуть на своїх лідерів. Громади реально вирішують", — підсумував президент.

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський висловився про "частковий" вступ України до НАТО. За його словами, йому важко уявити, як можна буде реалізувати подібний сценарій. Водночас, ніхто з партнерів не пропонував Києву такого варіанту, навіть запрошення жодного разу не звучало.