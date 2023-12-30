Нова корейська війна. З ким зібрався воювати лідер КНДР Кім Чен Ин

Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин планує присвятити наступний рік підготовці до війни проти США та "імперіалістичних країн". Відповідні документи вже підписано та опубліковано. Фокус дізнавався проти кого планує воювати північнокорейський політик та що стоїть за його погрозами.

2024 рік стане роком прискореної підготовки до війни в КНДР (Північна Корея). Такий наказ віддав лідер країни Кім Чен Ин. Згідно з його рішенням, армія КНДР та оборонно-промисловий комплекс країни мають посилити свої можливості і швидше підготуватися до війни для протистояння діям США. Разом з тим, Ин зазначив, що продовжить розширювати стратегічну співпрацю з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.

В 2023 році вибудувався ситуативний альянс країн, які на Заході вже охрестили "віссю зла". Туди увійшли – Китай, Російська Федерація, Іран та Північна Корея. Пхеньян неодноразово звинувачували в передачі для російської армії озброєння та боєприпасів, котрі потім помічали на фронтах в Україні.

У відповідь на чергові погрози КНДР президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав армію негайно відповідати, якщо з боку Пхеньяна будуть якісь провокації. Також південнокорейські військові, поліцейські та співробітники служб з надзвичайних ситуацій провели оборонні навчання. За сценарієм цих навчань відпрацьовувалась оборона від вторгнення армії КНДР.

"Для нас був великий урок, коли передова оборонна система Ізраїлю зазнала несподіваного нападу ХАМАС, озброєного звичайною артилерією і примітивними засобами", — говорив мер Сеулу О Се Хун.

КНДР та Республіка Корея розпочинали процес обʼєнання, який було зірвано вже за два роки Фото: Flickr

Треба зазначити, що ці навчання відбулися в день, коли Південна Корея запровадила нові санкції проти восьми громадян КНДР, пов'язаних з ядерною і ракетною програмами. Тоді ж під санкції потрапили і РФ з Білоруссю, щодо них було посилено експортний контроль. Відповідь російського МЗС не забарилася, там пригрозили вживати "заходів у відповідь, і не обов’язково симетричних".

У 2023 році КНДР вдалося розробити та запустити власну балістичну ракету дальнього радіуса дії, випробувати ракету з твердопаливним двигуном та вивести на орбіту власний супутник-шпигун.

Вікно можливостей для Кім Чен Ина

В західній пресі чергову погрозу Кім Чен Ина повʼязують з погіршенням відносин між КНДР та США на фоні звинувачень Вашингтону у постачанні військового обладнання та боєприпасів для РФ. Оглядачі Sky News вважають, що КНДР намагається збільшити свій арсенал так, щоб його використовувати як аргумент дипломатії в переговорах зі США. Там прогнозують, що таке перезавантаження у відносинах може статися після виборів президента США.

"Головний ворог КНДР, навколо якого будується вся зовнішня політика – це США. Тому всі заяви, дії направлені проти них, та ж розробка ядерного озброєння та балістичних ракет. Кім Чен Ин намагається витиснути США з півострова, які мають свої військові бази в Північній Кореї. Крім того, це військовий контингент США, спільне військове командування та управління з корейською армією. Вашингтон виступає гарантом безпеки для Південної Кореї та певною, ядерною парасолькою від погроз сусіда", — пояснює Фокусу експертка з питань Східної Азії Наталя Плаксієнко-Бутирська.

США виступають гарантом безпеки Південної Кореї та її "ядерною парасолькою"

Вона зауважує, що заяви Кім Чен Ина про підготовку до війни звучать не вперше, він постійно робить подібні заяви та погрози. Насамперед це пояснюється внутрішнім споживачем — щоб показати загрозу імперіалізму та пояснити таким чином низький рівень життя та тотальну мілітаризацію. По-друге, це засіб, щоб нагадати про себе світу, а на цьому фоні виторгувати щось для себе.

Наприклад, початок співпраці з РФ в постачанні боєприпасів дав змогу Пхеньяну отримати російські енергоресурси, можливо певні технології – країні вдалося запустити власний супутник, при цьому вже третій запуск видався вдалим. Тому війна Путіна в Україні є вікном можливостей для Кім Чен Ина.

На думку дипломата Руслана Осипенка, зараз КНДР діє в загальному геополітичному тренді підвищення напруження в світі. Насамперед це стосується Азійсько-Тихоокеанського регіону, де існує загроза військового вторгнення Китаю на Тайвань. Також не варто забувати, про розсіювання уваги Заходу від війни в Україні на інші військові конфлікти.

Кім Чен Ину вдалося отримати доступ до російських космічних технологій, це одразу відобразилось на успіхах ракетобудування Фото: Getty Images

"КНДР – це проксі Китаю, лише Кім Чен Ину дозволяють робити все те, що він робить. Він такий собі хуліган з ядерною зброєю – то запустить якусь ракету, то пальне чимось в сторону військових баз. Головне завдання, що виконує зараз Кім Чен Ин – це активно відвернути увагу та ресурси Заходу на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Тому він влаштовує провокації: від гучних політичних заяв до погроз озброєнням. Це змушує США до підвищеної уваги, тримати в повній бойовій готовності флот та військовий контингент на базах", — сказав він Фокусу.

Чи існує ймовірність війни на Корейському півострові

Війна на Корейському півострові тривала з 1950 до 1953 року та завершилася угодою про перемирʼя. Відтоді кордон між КНДР та Республікою Корея проходить по умовній 38 паралелі. Мирного договору між Північною та Південною частинами Корейського півострова немає й досі, тому юридично країни досі перебувають в стані війни. Наприкінці 90-х років минулого століття політичні лідери обох країн заявили про ініціативу об'єднання. У 2018 році Пхеньян і Сеул навіть домовилися про проведення зустрічі лідерів в демілітаризованій зоні на кордоні Півночі та Півдня. Вже у 2020 році керівництво КНДР повністю ліквідувало комунікаційну лінію з Південною Кореєю, а всі звʼязки було призупинено. Причиною такого кроку стало поширення листівок зі змістом проти КНДР.

За словами Плаксієнко-Бутирської, в КНДР на рівні нормативних документів затверджено можливість превентивного застосування свого ядерного озброєння, якщо їм може щось загрожувати. Цю норму про загрозу наразі можна трактувати, як там забажають та будуть вважати за доцільне.

КНДР понад 70 років вкладається в мілітаризацію своєї держави та боротьбу з уявним ворогом

"РФ вже запустила хаос у світопорядок та зламала всю систему глобальної безпеки, тому загроза того, що КНДР може піти війною на Південну Корею зараз висока як ніколи. На рівні суспільного обговорення в Південній Кореї серйозно порушуюьь тему повернення тактичного озброєння США, що розміщалося там до 1991 року. Або навіть, варіанти вироблення свого", — розповідає вона.

Експерт зауважує, що якщо оцінювати співвідношення сил в арміях Північної та Південної Кореї по конвенційним озброєнням, вони мають плюс-мінус однакову силу.