Немає "плану Б": Кулеба заявив, що він упевнений у продовженні допомоги Заходу

За словами міністра закордонних справ, в України немає альтернативи військовій допомозі партнерів, але наша країна продовжуватиме боротися, навіть якщо в неї не буде всієї необхідної зброї.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може розраховувати на продовження військової допомоги з боку Заходу, і альтернативи цьому варіанту не існує. Про це повідомляє видання CNN.

Щодо питання про можливу нестачу військової підтримки від західних країн Дмитро Кулеба заявив, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як покладатися на допомогу союзників. Але він підкреслив, що навіть у разі нестачі необхідного озброєння, Україна продовжуватиме боротися.

Кулеба також додав, що надання військової підтримки Україні сприймається як інвестиція в забезпечення безпеки НАТО і сприяє процвітанню США.

"Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні — не благодійність. Це інвестиція на захист НАТО, а також на захист процвітання американського народу", — сказав Кулеба.

Він заявив, що перемога Росії в Україні призведе до посилення нестабільності та напруженості в усьому світі. Кулеба також попередив, що в разі успіху в Україні, Росія може зважитися на агресивні дії щодо інших країн НАТО.

"Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може домогтися успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу", — сказав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ підкреслив, що в разі припинення допомоги з боку Заходу Україні, "вартість наслідків значно зросте".

"Якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що у США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні. У Конгресі США повідомили про позитивні зміни в діалозі з питань безпеки кордонів.

Також цього дня в Пентагоні заявили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться наприкінці грудня. За словами контролера Майкла МакКорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть спустошені.