Усе залежить від Байдена: у Конгресі готові виділити військову допомогу Україні

Республіканці в Палаті представників не проти виділення допомоги Україні, але їм потрібно повністю контролювати витрачання коштів і розуміти мету фінансування.

Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відправив "сигнал" Білому дому щодо питання нової військової допомоги Україні та наголосив, що республіканці будуть готові підтримати надання допомоги, щойно адміністрація Джо Байдена надасть чіткі пояснення щодо своєї стратегії стосовно України. Про це він розповів в інтерв'ю CBS.

Майк Джонсон зазначив, що його виборці відчувають труднощі в розумінні конкретних цілей політики Джо Байдена в контексті вторгнення РФ в Україну.

Він також перерахував запитання, на які хотів би отримати відповіді від Білого дому: "Якою має бути завершальна фаза війни? Яка у нас стратегія? Яку мету ми переслідуємо?".

Джонсон також хоче отримати гарантії, що США будуть повністю контролювати витрачання коштів з військової допомоги.

Говорячи про зростання державного боргу США, спікер наголосив на необхідності обережного виділення бюджету під час надання допомоги Україні. Він зазначив, що для цього доведеться залучати додаткові фінансові ресурси і наголосив на важливості відповідального підходу до передачі інформації про витрати перед тими, хто фінансує допомогу.

Джонсон наголосив, що республіканці в Палаті представників не проти виділення допомоги Україні, і нагадав, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав, що вони "сповнені рішучості підтримати український народ, боротьбу за свободу і проти Володимира Путіна, який, на мій погляд, є безжальним диктатором".

Відповідаючи на запитання журналістки про можливість надання допомоги Україні до лютого, Джонсон наголосив, що пріоритетом є забезпечення безпеки кордонів США.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон думає про прямі переговори з президентом США Джо Байденом. За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб глава Білого дому ухвалив цілу низку імміграційних змін, щоб Конгрес виділив для України 61 млрд доларів.