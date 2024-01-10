Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад у Кабмін: що кажуть нардепи

У Верховній Раді ходять різні розмови з приводу документа про майбутню мобілізацію. Анонімні джерела продовжують стверджувати, що в нинішньому вигляді його не ухвалюватимуть.

В Україні продовжують обговорювати законопроєкт про мобілізацію №10378. Його можуть відправити на доопрацювання в Кабінет міністрів. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Доопрацювання законопроєкту про мобілізацію: реакція Гончаренка

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що фракція "Слуга народу" нібито ухвалила рішення повернути мобілізаційний законопроєкт на доопрацювання. Річ у тім, що в нинішньому вигляді його ухвалювати не можна.

"Якщо так і станеться, то новий проєкт має подавати ПРЕЗИДЕНТ, Верховний головнокомандувач, а не будь-хто інший. Так вимагає і закон, і здоровий глузд", — заявив Олексій Гончаренко.

Окремо він наголосив, що продовжить боротися за те, щоб був встановлений реальний термін служби у 18 місяців і 3 додаткові місяці на фактичне звільнення після подачі рапорту.

Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад до Кабінету міністрів Фото: Скриншот

Доопрацювання законопроєкту про мобілізацію: реакція Железняка

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі закликав не робити висновки завчасно, адже даних про те, що було ухвалено відправити законопроєкт на доопрацювання до Кабміну, не ухвалювалося офіційно. З урядом та Офісом президента це не погоджено.

"Тому правильне формулювання буде таке: "присутні депутати висловили ідею відправити Уряду назад законопроєкт, і щоб він швидко вніс доопрацьований варіант", — написав Ярослав Железняк.

Трохи пізніше він написав, що рішення відправити законопроєкт на доопрацювання не було.

Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад до Кабінету міністрів Фото: Скриншот

Доопрацювання законопроєкту про мобілізацію: реакція Арахамії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також не залишився осторонь і у своєму Telegram-каналі відреагував на чутки про те, що законопроєкт відправили назад до Кабінету міністрів.

За його словами, 10 січня відбулося засідання фракції, на якому було обговорено поточну ситуацію і план роботи на кілька днів. У зв'язку з цим він був здивований, коли прочитав про рішення фракції, про які написали люди, "які не мають до цього жодного стосунку".

"Як і раніше, просимо довіряти тільки офіційним джерелам. Усі рішення щодо розгляду законопроєктів ухвалюватимуться на Погоджувальній раді, куди запрошені військове командування і керівництво Міністерства оборони", — заявив Давид Арахамія.

Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад до Кабінету міністрів Фото: Скриншот

Народний депутат Олексій Гончаренко оперативно відреагував на цю заяву. За його словами, голова фракції "Слуга народу" у своїй публікації не спростував інформацію про те, що законопроєкт буде відправлено на доопрацювання, а вирішення важливого для суспільства питання хочуть нібито перекласти на плечі військових.

"На засідання фракції Слуг вирішили відправити на доопрацювання законопроєкт про мобілізацію. Але на себе брати відповідальність не хочуть. Приведуть військових і змусять тих сказати, що треба відправити на доопрацювання", — написав Олексій Гончаренко.

Зрештою він упевнений, що законопроєкт не ухвалять і його відправлять на доопрацювання.

Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад до Кабінету міністрів Фото: Скриншот Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад до Кабінету міністрів Фото: Скриншот

До слова, більшість "Слуг народу" виступають усе ж таки за те, щоб повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання, про що повідомили анонімні члени фракції в коментарі "Українській правді".

"Законопроєкт треба нормально доопрацювати, а не робити точкові рішення. Під те, що ми зараз маємо, голосів немає", — йдеться в повідомленні.

Яким буде остаточне рішення — поки що невідомо, проте Давид Арахамія писав, що Погоджувальна Рада відбудеться завтра, 11 січня.

Нагадаємо, 10 січня Ярослав Железняк писав, що законопроєкт про мобілізацію можуть почати розглядати у Верховній Раді 11 січня. З нього можуть прибрати норму про блокування банківських карт і рахунків ухильників.

9 січня нардеп Вадим Івченко заявляв, що комітет Верховної Ради з нацбезпеки може рекомендувати внести кілька поправок до документа, які стосуються демобілізації, права на відтермінування і тимчасових заходів обмежень.