"Україна стала повністю підконтрольна США": після заяв Фіцо, у Києві хочуть скасувати його візит

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня, мав зустрітися з українським колегою Денисом Шмигалем, зробив низку скандальних заяв. Фіцо виступив в ефірі "Словацького радіо".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив в ефірі "Словацького радіо" і зробив низку скандальних заяв про Україну, назвавши її країною "підконтрольною США". Прем'єр-міністр мав зустрітися зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем наступного тижня, але тепер цей візит під питанням. Про це пише Aktuality.

Словацький прем'єр, виступаючи на радіо, зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що всіляко блокуватиме вступ України до НАТО.

"Для мене цей курс дуже важливий", — наголосив Фіцо, заявивши, що Україна стала "підконтрольна США" після Революції гідності 2014 року.

"У 2014 році, після Майдану, Україна стала повністю підконтрольна США. Чому президент Росії віддав наказ застосувати військову силу в Україні? Уявіть Мексику, яка розташована поруч із вами, і що її міністерство оборони стає повністю під контролем Росії, так само, як і вся політична сцена, включно з президентом і урядом", — заявив Фіцо, повторивши наративи російських пропагандистів.

"Уявіть, що Мексику включать у військову організацію, де Росія відіграє вирішальну роль. Що б ви зробили? Цей аргумент — раціональний! Україна не суверенна і залежна країна. Україна під повним контролем США", — заявив Фіцо.

Також Фіцо натякнув, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій, передавши їх РФ.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть із Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", — сказав Фіцо.

Після заяв Фіцо голова парламентського комітету із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зажадав рішучої реакції і скасування візиту словацького прем'єр-міністра в Україну.

"Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту до тієї держави, суверенітет якої він заперечує", — заявив Мережко.

Пост Олександра Мережка Фото: Скриншот

За його словами, у таких випадках офіційний візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, "спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави".

Візит Фіцо в Україну — що відомо

Нагадаємо, про візит Фіцо в Україну і його зустріч із Денисом Шмигалем стало відомо 20 січня. Фіцо збирався приїхати до Києва з гуманітарною допомогою і підтвердити, що військову допомогу його країна надавати не буде.

Раніше Фіцо заявив, що він проти членства України в НАТО. На його думку, це може призвести до Третьої світової війни.

Роберт Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини вчетверте 30 листопада 2023 року. Його рішення викликають невдоволення в його рідній країні. Тисячі словаків вийшли на мітинг у столиці Словаччини Братиславі та низці інших міст 20 січня. Вони протестували проти рішення Фіцо розформувати один з антикорупційних органів країни.