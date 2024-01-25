"Позитивний сигнал": у ЄС вірять, що Орбан не буде ветувати допомогу Україні
За словами міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, після позитивного рішення Віктора Орбана Європа зможе затвердити допомогу Україні.
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен висловлює впевненість у тому, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінить свою позицію і не перешкоджатиме виділенню фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро Україні на майбутньому спеціальному саміті Євросоюзу 1 лютого. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню RND.
За словами Валтонен, на зустрічі глав закордонних справ країн Євросоюзу в понеділок, її угорський колега Петер Сійярто "дав нам позитивний сигнал".
"Дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні — ми знайдемо інше рішення", — зазначила Валтонен.
Проте, згідно з її заявою, Європі слід збільшити свої інвестиції в оборону.
Нагадаємо, 17 січня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан сигналізував Євросоюзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб піти на компроміс.
Раніше, 12 січня, журналісти повідомили з посиланням на свої джерела, що Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.