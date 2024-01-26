"Велика криза": ще 17 нардепів від "Слуги народу" хочуть скласти мандат, — Арахамія

За словами голови фракції "Слуга народу", ситуація з єдністю в парламенті ще гірша, ніж була до початку повномасштабної війни. Тепер нардепам дозволять відмовлятися від мандатів лише за медичними обставинами.

Ще 17 народних депутатів від партії "Слуга народу" написали заяву на складання мандата. Ситуація ускладнюється. Про це заявив голова фракції Давид Арахамі під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає LB.ua.

За його словами, зараз в українському парламенті абсолютно немає єдності, яка фіксувалася ще півтора роки тому. Він вважає, що зараз ситуація набагато гірша, ніж була ще до повномасштабної війни.

У зв'язку з цим, країні може загрожувати парламентська криза через депутатів, які відмовляються виконувати свої повноваження.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами — буде 400 осіб. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення — Ред.) із 400 дуже важко збирати, чесно кажучи", — заявив Давид Арахамія.

Окремо голова фракції "Слуга народу" додав, що в інших партіях також є люди, які хочуть піти. У результаті було ухвалено рішення, що вони не будуть давати голоси за складання мандатів. Таке право буде надано лише в тому випадку, якщо дійсно є відповідна медична ситуація.

"А так більше ніяких немає умов, за якими ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", — продовжив Давид Арахамія.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що у Верховній Раді заблокували заяви про відставку 37 нардепів, що є абсолютним рекордом. За словами журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої, більшість охочих скласти мандат уже давно не ходять на засідання парламенту.

Незадовго до цього депутатські мандати склали: Максим Єфімов — мажоритарник від Краматорська; Дмитро Шпенов — народний депутат від округу міста Апостолове в Дніпропетровській області; Віталій Данiлов — депутат від партії "Батьківщина".