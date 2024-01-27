"Обнадійливі очікування": ЄС може виділити €50 млрд Україні вже 1 лютого, — Кулеба

Глава українського МЗС із литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом обговорили питання заморожених активів і санкцій щодо Росії.

Україна може отримати від Євросоюзу 50 млрд євро вже 1 лютого поточного року. Як заявив 27 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, є обнадійливі очікування щодо засідання Євроради, під час якого буде розглянуто пакет фінансової підтримки України.

Після переговорів із литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом глава української дипломатії зазначив, що під час зустрічі було розглянуто питання заморожених активів і санкцій щодо Російської Федерації.

Також сторони розглянули питання членства України в НАТО і ЄС, і Литва, як член цих обох інституцій, активно допомагає нашій країні в цьому напрямку.

"Є прогрес у відкритті Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була довго заблокована через позицію окремих членів ЄС. Ми працюємо над розблокуванням, і є обнадійливі кроки в цьому напрямі", — підсумував глава МЗС.

Зазначимо, що 25 січня віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українцям не варто побоюватися того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу. За її словами, рішення про надання 50 млрд євро на наступні чотири роки "однозначно буде ухвалено".

Нагадаємо, 1 лютого має відбутися засідання європейських лідерів, на якому буде розглянуто питання подальшого фінансування України. Як повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель, рішення про надання Києву фінансування в розмірі 50 млрд євро підтримують 26 країн-членів ЄС із 27.