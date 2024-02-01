У третини нові авто й нерухомість: ЗМІ вивчили декларації депутатів за 2022 рік (інфографіка)

За даними журналістів, найбільше цінних активів у перший рік повномасштабної війни придбали представники фракції "Слуга народу" й депутатської групи "Довіра".

Кожен третій народний депутат України, який подав декларацію за 2022 рік, придбав новий автомобіль або нерухомість протягом першого року повномасштабної війни. Про це пише "Економічна правда" 1 лютого.

Строк для подання декларацій держслужбовцями за 2021—2022 роки закінчився 31 січня. Журналісти проаналізували декларації за 2022 рік на предмет купівлі машин або нерухомості.

У перший рік великої війни нардепи задекларували 134 нові автомобілі на додачу до тих 304, що вже значилися в їх власності. Згідно з деклараціями, 109 депутатів купили щонайменше одну машину. Ще 25 нардепів не мають транспортних засобів або ж не подали відповідні декларації.

Серед авто, яким віддають перевагу народні обранці, журналісти відзначили Mercedes і Lexus.

Автомобілі в деклараціях нардепів Фото: Економічна правда

Що стосується нерухомості, у 2022 році нардепи придбали 260 нових квартир, будинків і земельних ділянок. Покупку нерухомості здійснив кожен третій депутат. Водночас до повномасштабного вторгнення у власності нардепів уже значилися майже тисяча об'єктів нерухомості.

ЗМІ підрахували, що найбільша частка нових автомобілів і об'єктів нерухомості припадає на представників фракції "Слуга народу" й депутатської групи "Довіра".

Журналісти також вказали на те, що 2022 року депутати стали частіше віддавати перевагу отриманню майна в користування. Більшість покупок, задекларованих нардепами, перебуває в них в оренді або "іншому праві користування".

Нагадаємо, станом на 12 грудня лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік, за 2022 рік — ще менше. Фокус з'ясував, що в більшості випадків дружини нардепів і політиків "багатші", ніж вони самі.

Серед тих, хто подав декларацію — співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і народний депутат України Олександр Герега. Він задекларував кілька об'єктів нерухомості в Іспанії, понад десяток земельних ділянок на Київщині, три будинки, якими володіє одноосібно, два об'єкти нерухомості, якими володіє спільно з дружиною, та інше майно.