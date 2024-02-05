Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт.

Сенат США узгодив законопроєкт, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України та Ізраїлю. Відповідний законопроект у Сенаті США опублікували в неділю, 4 лютого.

Загальна сума виділених коштів становить 118,28 млрд доларів. З них 60,06 млрд передбачено на підтримку України, 14,1 млрд на підтримку Ізраїлю. На охорону кордонів південних штатів зпропонують витратити на 20,2 млрд доларів.

Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів, які розподілені наступним чином:

19,85 мільярдів доларів на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;

13,8 мільярдів доларів для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

14,8 мільярдів доларів на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

7,85 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України;

1,58 мільярдів доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Голосування за законопроєкт призначене на 7 лютого. Втім, в палаті представників Конгресу документ знову погрожують заблокувати.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, він "помре по прибуттю".

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – зазначив Джонсон.

Нагадаємо, що останній пакет військової допомоги США виділили у грудні 2023 року. Через конфлікт між демократами та республіканцями Україні досі не виділили фінансування на 2024 рік.

Нагадаємо, 31 січня Вікторія Нуланд анонсувала постачання Україні боєприпасів GLSDB для РСЗВ західного типу. Вона заявила, що у США розуміють, що станеться, якщо Україна не виживе.