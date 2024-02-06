Зеленському потрібна нова команда, яка впевнена в перемозі України, — The Times

Як пише видання, розмови про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пов'язані з тим, що президент хоче бачити в себе в команді однодумців, які "впевнені в перемозі України".

Президент України Володимир Зеленський хоче мати поруч із собою людей, які впевнені, що Україна переможе Росію в цій війні. Про це пише The Times.

Як пише видання, в інтерв'ю італійським ЗМІ президент обмовився, що він думає про звільнення з посади головномандувача ЗСУ Валерія Залужного, який користується величезною популярністю. В The Times переконані, що таке рішення президента може викликати невдоволення серед військових.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевненими в перемозі", — заявляв Зеленський.

У матеріалі йдеться про те, що проблеми між Зеленським і Залужним сталися після того, як головнокомандувач в інтерв'ю The Economist сказав, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Також зазначається, що звільнення Залужного може зробити його конкурентом на посаду президента.

"Хоча Залужний не подав жодних ознак того, що в нього є політичні амбіції, критики Зеленського бачать у ньому можливу заміну президента", — ідеться в статті.

Нагадаємо, що Київ повідомив Вашингтон про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Офіційні особи Білого дому не підтримали та не заперечували проти запланованого усунення генерала.

Також повідомлялося, що Офіс президента розглядає можливість ротації керівництва Генерального штабу. Відставки можуть відбутися посеред тижня.

Ексзаступник начштабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко висловився про можливу заміну Залужного. Він вважає, що всі розмови про відставку головнокомандувача деморалізують як військових, так і цивільне населення, до того ж ситуація на фронті зараз дуже напружена.