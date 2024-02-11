За принципом взаємності: Москва розірвала договір оренди землі з українським посольством, — МЗС РФ

У 2023 році Київська міськрада розірвала аналогічний договір із РФ. Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ворожі кроки з боку України не залишаться без адекватної відповіді Росії.

Департамент міського майна Москви за ініціативою МЗС РФ розірвав договори оренди земельної ділянки, надану під розміщення посольства України в російській столиці. Про це 10 лютого повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

Столичний департамент ухвалив рішення розірвати договір оренди, хоча саме посольство не функціонує з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У коментарі було сказано, що рішення ухвалили за принципом взаємності, оскільки у квітні 2023 року аналогічні кроки зробила Київська міськрада, коли розірвала договір оренди на землю, де розташовувався комплекс будівель посольства Росії в Україні. Водночас РФ 1998 року орендувала цю земельну ділянку на 49 років за символічну плату — 49 грн.

"Департаментом міського майна міста Москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України", — зазначила представниця МЗС Марія Захарова.

Водночас вона додала, що будь-які подібні ворожі кроки української влади "не залишаться без адекватної відповіді Росії".

Нагадаємо, після розриву дипломатичних відносин із РФ українській владі запропонували створити в будівлі посольства РФ у Києві унікальний музей, який розповість правдиву історію про цю державу.