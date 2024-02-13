"Пекельна машина": РФ відточує інструменти пропаганди перед виборами в Європі, — ЗМІ

За словами журналістів, РФ створила мережу інформаційних порталів, які розраховані на роботу з аудиторією на окупованій території України, а також у країнах Європи.

Напередодні виборів у багатьох країнах Європи Росія відточує свої інструменти пропаганди та маніпуляції. Про це пише французьке видання le Figaro.

Повідомляється, що за даними агентства Viginum, що займається моніторингом іноземного цифрового втручання, Росія створила мережу інформаційних порталів, які розраховані на роботу з аудиторією на окупованій території України, а також у Польщі, Франції та Німеччині.

У матеріалі йдеться, що мережа порталів транслює проросійський контент, який вводить в оману споживачів. Мета Кремля — поляризувати суспільні настрої та послабити підтримку України з боку європейців. Передбачається, що "пекельна машина" дезінформації контролюється безпосередньо Кремлем.

Розслідувачі глузливо назвали мережу "Портал Комбат". Вона заснована на 193 порталах, які сформовані навколо трьох екосистем. Перша об'єднує сайти під назвою "Правда", які доступні у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії, США. Ці сайти були відкриті у 2023 році.

Також, як пише видання, є старіша екосистема сайтів під назвою "News.ru". Вона орієнтована на російськомовну аудиторію. За словами розслідувачів, такі сайти створювалися послідовно з 3 квітня по 17 грудня 2022 року. Такі сайти прив'язуються до назви окупованого українського міста. Загалом їх 41 сайт. Ба більше, стратегічні міста, як-от Луганськ і Донецьк, можуть мати по два сайти одразу з однієї екосистеми.

Повідомляється, що друга екосистема характеризується більш агресивною стратегією нав'язування своєї точки зору.

"Сайти, створені після вторгнення в Україну, більше не є простими порталами, що передають загальну інформацію або місцеві новини, а виявляються справжніми резонаторами для російської системи впливу", — зазначили розслідувачі.

Третя екосистема, як ідеться у звіті, ґрунтується на старих сайтах, які були створені ще у 2013 році.

Зазначається, що "Портал Комбат" ретранслює чужий контент, зокрема в автоматичному режимі. Сайти націлені на певну аудиторію, наприклад, на кола любителів теорій змови. Щоб зробити інформаційну операцію менш очевидною, контент, призначений для маніпулювання, змішується з неполітизованими або навіть нешкідливими даними.

Раніше повідомлялося, що росЗМІ запустили фейк про тортури окупанта в полоні. Пропагандисти опублікували з соцмереж історію російського загарбника, якому в Україні нібито відрізали пальці, але водночас ніхто з них навіть не перевірив факти і не поговорив із родичами "потерпілого".