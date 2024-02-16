30 журналістів допустять до засідань парламенту: у Раді пообіцяли відкрити кулуари

Після вирішення усіх безпекових питань і переакредитації журналістів для медійників відкриють кулуари парламенту, заявив очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Близько трьох десятків журналістів можуть допустити до засідань українського парламенту найближчим часом. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, триває робота над тим, щоб ЗМІ могли переакредитуватися і повернутися до кулуарів Верховної Ради.

"Зараз зареєстровано близько трьох тисяч журналістів. Зрозуміло, що в умовах війни ми просто фізично не стягнемо забезпечити таку кількість місцями у сховищах, а це базова річ", — пояснив Юрчишин.

Крім того, існують технічні питання, які розраховують вирішити за декілька місяців. Ключовий аспект — безпековий. Голова комітету з питань свободи слова наголосив, що в парламенті не може бути людей більше, ніж місць у сховищах. Точну кількість осіб, яку вміщають сховища парламенту, Юрчишин не назвав, адже, за його словами, це державна таємниця.

"Ми говоримо про кілька десятків журналістів, які одночасно можуть перебувати. В ковідні часи було приблизно 30 осіб на одне засідання. Я думаю, ми можемо відштовхуватись від такої кількості", — сказав очільник комітету з питань свободи слова.

6 лютого десятки громадських організацій та представників медіа закликали Верховну Раду допустити журналістів на засідання та в кулуари парламенту. За словами медійників, у 2022 році введення обмежень можна було пояснити інтересами нацбезпеки. Втім, робота Верховної Ради в закритому режимі у 2024 році викликає чимало питань.

Нагадаємо, 7 лютого голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент взяти під власний контроль атаки на журналістів. За його словами, ситуація з Bihus.Info нагадує вбивство Георгія Гонгадзе.

15 лютого в Bihus.Info повідомили, що працівники СБУ, які стежили за журналістами, нині перебувають у зоні бойових дій у Донецькій і Луганській областях.