Зрозуміють, що означає війна: Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну (відео)

Президент України прокоментував слова екслідера Білого дому про те, що він здатний закінчити повномасштабний конфлікт за 24 години. Зеленський зазначив, що готовий прийняти його на передовій для обміну думками та ідеями.

Президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну й на власні очі побачити "трагедію війни". Про це очільник держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, опублікованому у п'ятницю, 23 лютого.

Глава країни наголосив, що буде радий бачити в Україні чинного президента та кандидата у президенти США.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто, щоб зрозуміти, що означає війна в Україні… Хто її почав, і що відбувається навколо", — каже Зеленський.

Український президент зауважив, що такий візит допоможе американським політикам на власні очі побачити людей, яких торкнулася ця трагедія.

"Яка блискуча Україна в нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя. Кандидати (в президенти США – ред.) мають приїхати і побачити людей, просто побачити їх на вулицях", — додав керівник держави.

Крім того, президент України прокоментував цитату Трампа про те, що він здатний закінчити війну за 24 години.

Зеленський зауважив, що з ним Трамп "не зможе вирішити цю проблему, цю трагедію". За його словами, він готовий прийняти експрезидента на передовій для обміну думками та ідеями.

"Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає, і ми всі зрозуміли, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це позиція Путіна", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у березні 2023 року Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні "за 24 години" в разі, якщо знову стане президентом. Тоді він заявив, що саме він був ініціатором військового зміцнення України, почавши допомагати країні у військовій сфері, і якби він був у Білому домі, Путін не зважився б на повномасштабне вторгнення. Пізніше, у травні, він повторив це в інтерв'ю Найджелу Фаражу на GB News.