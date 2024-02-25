"У нас була довга бесіда": Зеленський у деталях розповів про свою зустріч із Путіним (відео)

За словами українського лідера, на зустрічі 2019 року він говорив президенту РФ, що Мінські угоди не спрацюють. Політики також обговорювали обмін полоненими і газовий арбітраж, який Україна виграла.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своєї розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. Про це він розповів під час пресконференції в межах Форуму "Україна. Рік 2024" 25 лютого.

"У нас була довга розмова в різних тональностях. Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, тому що сама тематика відведення військ уздовж лінії зіткнення не працює...", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що наводив російському президенту конкретні цифри.

"Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити і отже, 20 років будемо в стані замороженого конфлікту. Ось про що ми говорили", — зазначив він.

За словами президента, друга тема розмови з російським лідером стосувалася газу і суду, який Україна виграла.

"Там було акцентування, що вони все-таки передадуть гроші", — згадує політик.

Зеленський зазначив, що в розмові також порушували тему обміну. За його словами, тоді було обміняно 100 осіб.

Пресконференція Володимира Зеленського

На запитання журналіста про те, чи підніме він слухавку, якщо йому зателефонує Путін, Зеленський відповів, що президент РФ не стане йому телефонувати.

"Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так", — заявив український лідер.

Нагадаємо, під час пресконференції Володимир Зеленський також сказав, що ініціатива щодо переговорів, які стосуються завершення війни, може йти тільки від України. Він зазначив, що інші країни не можуть нав'язувати умови для переговорів.

Президент України також прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він сказав, що Україна зробить кроки для захисту нашого бізнесу в разі, якщо домовитися з польською стороною щодо експорту і транзиту продукції не вдасться.