Проблема легітимності не стоїть: КСУ поставить крапку в питанні президентства Зеленського, — Магера

За словами колишньої заступниці глави ЦВК, Конституційний Суд має роз'яснити статті основного закону — 103-тю та 108-ту. Однак для цього потрібне звернення належних суб'єктів.

Рішення Конституційного Суду поставить крапку в дискусії про легітимність президентства Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року. Про це в коментарі телеканалу"Еспресо" повідомив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

За його словами, Конституційний Суд має роз'яснити статті основного закону — 103-тю та 108-ту. Однак без звернення від належних суб'єктів Конституційний Суд не зможе самостійно розглянути питання легітимності.

"Тут ключовим має бути для тлумачення ч. 1 ст. 108, де вказано: президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Це не означає, що це може тривати до нескінченності. Але в травні, і в червні, і в липні, і в наступних місяцях 2024 року проблема легітимності Володимира Зеленського, як президента України, на мою думку, не стоїть", — сказав він.

Також зазначимо, що народний депутат України від "Слуги народу" і колишній представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський сказав в інтерв'ю"Радіо Свобода", що нардепи не планують звертатися до КСУ щодо президентства Зеленського.

"Жодних дискусій, жодних сумнівів у тому, що президент зобов'язаний продовжувати свої повноваження після того, як закінчиться його п'ятирічний термін, і поки не буде обрано та не буде приведено до присяги через процедуру інавгурації нового президента... сумнівів у нашій фракції немає", — сказав Веніславський.

Федір Веніславський про звернення депутатів до КСУ (дивитися з 33 хвилини)

Також Веніславський сказав, що однією з причин відмови від проведення в нинішніх умовах виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

"Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотримуватися конституційних засад проведення будь-яких виборів — чи то місцевих, чи то парламентських, чи то президентських — у принципі неможливо. Отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість узяти участь у виборах із дотриманням усіх прав, усіх суб'єктів виборчого процесу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ОП підготував звернення до Конституційного суду. Журналісти повідомили, що ОП припускають, що до Суду з двома головними питаннями мають звернутися депутати "Слуги народу". Це станеться тільки в тому разі, якщо рішення про звернення взагалі буде ухвалено.