Погрожують гальмувати законопроєкт про мобілізацію: у Раді скандал через виїзд нардепів за кордон

За словами нардепа Гончаренка, низка фракцій пригрозили, що якщо депутатів не випускатимуть за кордон, то ті ставитимуть на голосування кожну поправку до законопроєкту про мобілізацію, яких уже налічується кілька тисяч.

Низка фракцій у Верховній Раді пригрозили, що виноситимуть на голосування будь-які поправки до закону про мобілізацію, якщо їм заборонять виїжджати в закордонні відрядження. Про це повідомив народний депутат України ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко в Telegram.

"Розгорівся скандал з приводу перешкоджання виїзду у відрядження депутатів. У зв'язку з цим низка фракцій заявили, що ставитимуть на голосування кожну поправку, і тоді керівництво Ради вирішило просто скасувати засідання", — ідеться в публікації.

Скріншот поста про закон про мобілізацію

Олексій Гончаренко також зазначив, що найбільше правок до законопроєкту внесли "Слуги народу". Представники партії, за його словами, відмовилися проводити засідання, оскільки потрібно "готувати звіт перед американським Сенатом і поїздку на передову".

Закон про мобілізацію Закон про мобілізацію

Перший заступник голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк також повідомив, що засідання Верховної Ради, заплановане на 6-8 березня, скасували.

"Ну все… засідання на 6-8 березня парламенту влада скасувала… зараз придумають якусь причину, але реально — немає голосів", — ідеться в публікації.

Він також повідомив, що нардепи працюють над комплексним звітом для Сенату.

Скріншот поста Ярослав Железняка

"Ну а реально: вони ж тих, хто голосував за БЕБ, відпустили за кордон. Особливо ОПЗЖ і групи. Хтось у відрядженнях, хтось іншим шляхом. І тут сюрприз-сюрприз, багато "союзників" по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень", — наголошується в публікації.

За його словами, на 6-7 березня в парламенті збиралися розглянути 48 законопроєктів, багато з них важливі в плані євроінтеграції України (прапор ЄС біля назви законодавчих ініціатив).

Але зараз коаліція вирішила, що багато хто не повернувся з відряджень, тому й не потрібно збиратися, додав він.

Заплановані законопроєкти Заплановані законопроєкти Заплановані законопроєкти Заплановані законопроєкти Заплановані законопроєкти

Народний депутат Федір Веніславський на початку місяця заявив, що профільний комітет продовжує розглядати законопроєкт про мобілізацію, який запропонували в Кабміні. За його словами, є кілька сценаріїв, коли вдасться закінчити роботу.

У документ внесли понад 4 тисячі поправок, їх необхідно розглянути та винести щодо них рішення. Нардеп також зазначив, що це рекордна кількість від початку повномасштабного вторгнення.

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