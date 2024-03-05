Спецпризначенець зіграв мирного жителя для Путіна на Ставропільщині (фото)
На думку журналістки Fairy Daily Фаріди Рустамової, вихід Путіна до натовпу пов'язаний із похороном Олексія Навального. Диктатор тим самим хоче сказати всім: насправді росіяни люблять його, а не Навального.
У селищі Сонячнодольськ Ставропольського краю президент РФ Володимир Путін здійснив вихід до натовпу мирних жителів. Серед них опинився і спецпризначенець Євген Дмитрієв. Як він опинився серед мешканців і що робив, з'ясувало видання "Агентство".
Видання розповіло, що коли Путін вийшов потиснути руки жителям селища і дати себе поцілувати, серед натовпу бабусь і дітей по периметру вирізнялися кілька кремезних чоловіків у чорних шапках. Одним із таких "жителів" виявився Євген Дмитрієв, співробітник загону спецпризначення "Грім", чемпіон Європи з карате.
"Судячи з відео, Путіна від людей відділяв паркан та його охорона, а в натовпі по периметру перебувало кілька міцних чоловіків у чорних шапках, які не знімали президента і не намагалися потиснути йому руку", — уточнило видання.
І нагадало читачам, що в травні 2021 року офіційне видання МВС Росії "МВС Медіа" опублікувало інтерв'ю з цим самим Дмитрієвим, назвавши його оперуповноваженим загону спеціального призначення "Грім" управління з наркоконтролю (УНК) ГУ МВС Росії у Ставропольському краї.
"У тому тексті Дмитрієв зізнався, що мріяв служити у спецпризначенців і у 2014 році пройшов відбір у загін "Грім". Його батько також служив у міліції", — пише "Агентство".
Такий вихід Путіна до натовпу журналістка Fairy Daily Фаріда Рустамова пов'язала зі смертю і похороном Олексія Навального.
"Мовляв, насправді росіяни люблять його, а не Навального", — написала вона у своєму телеграм-каналі.
Справедливості заради, треба зазначити, що Путін уже після заколоту Євгена Пригожина кілька разів виходив до натовпу, демонструючи, що нічого не боїться.
Хто такий Дмитрієв
Згідно з довідкою до згаданого інтерв'ю, 41-річний Євген Дмитрієв є багаторазовим призером і чемпіоном російських і міжнародних змагань із бойових мистецтв, зокрема чемпіоном Європи з карате WKC (2014 рік), володарем Кубка Росії зі всестильового карате та дворазовим срібним призером із карате XVIII Всесвітніх ігор поліцейських і пожежників у Китаї (обидва турніри — 2019 рік).
У Ставропіллі Дмитрієв досить відомий саме завдяки своїм спортивним досягненням. Про його успіхи повідомляла і пресслужба ГУ МВС по Ставропіллю, і місцеві ЗМІ.
Детальнішу інформацію про цього "шанувальника" Путіна дізнатися не вдалося, оскільки всі його акаунти в соцмережах закриті.
Що робив Путін у Ставропольському краї
Путін прибув із візитом у Ставропілля 5 березня досить несподівано, як пишуть росЗМІ. Він оглянув тепличний комплекс у селищі Сонячнодольськ, познайомився з роботом, який збирає томати, пообідав в їдальні підприємства і пообіцяв працівникам краю заснувати нове свято — День томата. Ініціативу підтримав і міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, який був серед супроводжуючих російського президента.
Після відвідин теплиць Путін вийшов на вулиці селища, де його зустрів натовп людей, і він навіть обійняв пару бабусь і привітався з людиною з натовпу.
Нагадаємо, Фокус писав, що ядерні погрози Путіна лише шантаж: з ним станеться те, що зі Сталіним після смерті, впевнений політолог Валентин Гладких.