"Розглядаємо інші можливості": у Байдена висловилися про виділення допомоги Україні

Радник адміністрації Джон Кірбі наголосив, що Білий дім шукає альтернативні шляхи підтримки Києва, однак жоден із них не буде настільки ефективним, як схвалення Конгресом США запиту на додаткове фінансування.

Білий дім розглядає різні способи надати Україні допомогу у війні з Російською Федерацією, тоді як Конгрес США все ще не схвалив законопроєкт про додаткове фінансування Києва. Про це сказав радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки і спікер Пентагону Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Звичайно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду і всієї адміністрації, чи є ще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну", — сказав Кірбі.

Спікер зазначив, що жодне зі згаданих зусиль не може стати повноцінною альтернативою тій допомозі, яку може отримати Україна за умови схвалення запиту на додаткове фінансування.

"Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використовувати. Але якими б вони не були, вони не будуть настільки ж хорошими", — заявив він.

За словами Кірбі, наразі не існує якогось "магічного джерела", яке дало б змогу забезпечити Києву той самий обсяг фінансування, що і згаданий законопроєкт. При цьому він підкреслив, що інші варіанти підтримки також розглядаються.

На запитання про те, чи вірить він у те, що запит на додаткове фінансування може бути схвалений, Кірбі відповів, що це залежатиме від спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування?", — підсумував Кірбі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 7 березня, адміністрація президента США Джо Байдена "зважує" можливість залучити близько 200 млн доларів із фінансування американської армії для надання допомоги Україні.

Раніше, 6 березня, американські журналісти повідомляли, що на Авдіївському напрямку Донецької області ЗСУ бракує снарядів, унаслідок чого бійці не знають, що може статися, якщо Україна не отримає військової допомоги.