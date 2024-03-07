У Раді проголосували за розпуск Запорізької облради: Федоров відреагував (відео)

За словами начальника ОВА, за останні два роки обласна рада не ухвалила жодного рішення на користь громади Запорізької області.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 березня підтримав законопроєкт, який передбачає розпуск Запорізької обласної ради. Рішення комітету прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє "5 редакція".

За словами Федорова, наразі є сотні питань, які перебувають у "підвішеному стані". Він зазначив, що деяких депутатів облради засуджено за колаборацію, дехто виїхав із країни, а частина залишилися в регіоні або вирушили на фронт.

"Але якщо ми зберемо все це разом, то сьогодні ми маємо визнати, що за останні два роки обласна рада не ухвалила жодного рішення на користь громади Запорізької області", — сказав Федоров.

Чиновник зазначив, що наразі п'ять обласних установ перебувають без директорів. За його словами, у багатьох директорів обласних установ закінчилися контракти.

"Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих закладів, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватися, потрібно передавати майно, потрібно розуміти, що робити з колективом. Є велика проблема з пацієнтами. Тому це такий величезний клубок проблем, які ми маємо вирішувати", — підсумував очільник ОВА.

Федоров також підкреслив, що рішення про розпуск Запорізької облради комітет ухвалив одноголосно.

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський призначив Івана Федорова новим головою Запорізької ОДА. Із 2020 року він обіймав посаду мера Мелітополя, а 11 березня 2022 року його викрали російські війська і тримали у слідчому ізоляторі. За п'ять днів чиновника обім'яли на дев'ятьох російських солдатів.

Фокус також писав про те, що 19 лютого в СБУ повідомили про викриття на хабарі заступника голови Запорізької облради, його помічника і місцевого депутата. Зловмисники хотіли підкупити директора медустанови.