Повернути "свої" землі: Путін заявив, що Польща збирається напасти на Україну

Глава Кремля стверджує, що у поляків нібито є план повернути собі території, які колись перебували під їхнім контролем.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що польська влада прагне допомогти Україні, оскільки у поляків на Україну "свої далекосяжні плани". Про це він сказав в інтерв'ю російському журналісту Дмитру Кисельову, передає видання "РИА-Новости".

На думку російського лідера, жителі Польщі нібито просто хочуть повернути собі території, які колись перебували під їхнім контролем.

"Якщо польські війська все ж опиняться на території України, наприклад, як кажуть у Варшаві, для охорони українсько-білоруського кордону, то вони вже звідти ніколи не підуть", — сказав Путін.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Путін заявив про готовність країни до можливої ядерної конфронтації. У своєму виступі він вирішив підкреслити готовність Росії до можливої ядерної війни, звертаючи увагу як на військові, так і на технічні аспекти цієї підготовки.

Раніше повідомлялося, що Варшава підходить до військової присутності в Україні з граничною обережністю. За словами глави Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сев'єри, варіант відправки польських сил на українську територію навіть не розглядається.

Також у ЗМІ писали, що за останні 10 років чисельність польських збройних сил зросла вдвічі — з 95 000 до 200 000 осіб. Головною метою посилення армії є досягнення загальної чисельності армії в 300 тисяч осіб, що зробить Польщу найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.