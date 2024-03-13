"Хтось не отримає підвищення": у Москві "маленький траур" через рішення США, — ГУР (відео)

В українській розвідці повідомили, що Кремль докладає зусиль, щоб підтримка України у світі обірвалася. Зі слів спікера Андрія Юсова, Росія уважно стежить за ситуацією та реалізовує цілу низку операцій.

У США схвалили новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. У Росії це спричинить "траур", адже ворог докладає зусиль для зриву міжнародної підтримки. Про це у коментарі телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

"Кожне подібне рішення, оголошення про нього, а тим більше виконання — це, звичайно, маленький траур у Кремлі, і також у російських спецслужбах", — зазначив він.

Розвідник підтвердив, що РФ паралельно реалізовує цілу низку операцій. Їхня мета — зрив посилення та продовження допомоги Україні.

"І це означає, що хтось провалив чергову операцію. Хтось не отримає підвищення, нагороди, і чергових зірочок. Але нам від того їх не шкода", — підкреслив Юсов.

З його слів, Росія уважно відстежує ситуацію та намагається працювати на випередження. Країна-агресорка працює над "розхитуванням" міжнародної проукраїнської коаліції, щоб зірвати підтримку.

"З усім тим ми бачимо, що в них це не виходить", — додав представник ГУР.

Коментар Андрія Юсова (про військову допомогу Україні — з 9:46)

Нагадаємо, речник 26 артилерійської бригади Олег Калашніков розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. З його слів, позиції можуть переходити "з рук в руки" по декілька разів на день.

У ССО показали, як завдають втрат російським окупантам на фронті. Лише за добу РФ втратила 25 бійців, два танки, ТОС-1А "Солнцепек" та три ББМ.