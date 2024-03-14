Три країни ЄС висловилися проти закупівлі боєприпасів Україні за рахунок активів РФ, — ЗМІ

Передбачається, що ідея щодо заморожування російських активів надійде ближче до саміту керівництва ЄС, який запланований на наступний тиждень.

Деякі країни-члени Європейського Союзу не підтримують план глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутку, отриманого від заморожених активів РФ, для придбання зброї для України. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, така ситуація спостерігається з урахуванням чуток стосовно того, що пропозиція відносно заморожування активів буде представлена ближче до наступного тижня, коли має відбутися саміт лідерів Євросоюзу.

Тим часом один з європейських чиновників на умовах анонімності повідомив, що Люксембург, Угорщина і Мальта заявили про сумніви відносно доцільності використання прибутку від заморожених російських активів на придбання боєприпасів для української армії. Вони стверджують, що намір фон дер Ляєн щодо використання грошей для закупівлі дефіцитного озброєння для України, призвело до ускладнення переговорів, оскільки свого часу стало відомо про досягнення згоди стосовно того, що їх потрібно спрямувати на відновлення.

Варто зазначити, що актуальність питання щодо конфіскації активів РФ на користь України зростає через відсутність нової допомоги від Сполучених Штатів. В цілому з початку російського повномасштабного вторгнення західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Однак держави-члени "Великої сімки" вже понад рік ведуть дебати стосовно можливості конфіскації активів Центрального банку РФ, які були заморожені за час війни Росії проти України, без підриву при цьому довіри до світової фінансової системи.

Нагадаємо, шо 12 березня стало відомо, коли до України надійде перший транш заморожених активів РФ.