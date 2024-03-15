У Раді пояснили, чому Зеленський залишиться легітимним президентом після 20 травня

Спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що в Конституції є стаття 108, у якій ідеться про те, що президент України продовжує виконувати зобов'язання до того моменту, доки в повноваження не вступить наступний глава держави.

Президент України Володимир Зеленський легітимно залишиться при владі в травні 2024 року, хоча термін його президентства спливає. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "Суспільному".

За його словами, твердження про те, що легітимність президентства Зеленського зникає в травні цього року, є російським наративом.

"Конституція містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує зобов'язання до того моменту, поки не вступить у повноваження наступний президент. Це принцип безперервності влади", — заявив Стефанчук.

Зазначимо, що в травні 2024 року спливає 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Стефанчук заявив, що на одного захисника має бути вісім цивільних, які забезпечують економіку. За словами спікера парламенту, важливо з'ясувати, чи "доцільний цей механізм" бронювання для громадян, які заробляють від 35 тисяч.

Також зазначимо, що ще в січні 2024 року Зеленський назвав умову для проведення виборів президента України. Він сказав, що відкладення голосування відбулося автоматично, через воєнний стан.